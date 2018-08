Zwei Tage Party bis in die Nacht hinein

Gastsängerin Annelie Knobloch beim Projekt ‚Call me later‘ meets Classic begeisterte am Samstag die Gäste in Premnitz. © Foto: Simone Weber

Gut besucht war auch das Uferfest in Premnitz in seiner zweiten Auflage. Am Tage und auch an den Abenden tummelten sich zahlreiche Einwohner und Gäste zwischen Autoscooter und Riesenrad und erlebten verschiedenste Kulturbeiträge und Konzerte. © Foto: Simone Weber

Simone Hoffmann

Premnitz Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, feierten die Premnitzer und viele Gäste aus dem Westhavelland das 2. Premnitzer Uferfest. Die Premnitzer Gastwirte Ralf Engeleiter und Torsten Rampf („GenussCatering“) und Ecki Blume („Retorte“) sowie die Teltower Schaustellerfamilie Köllner organisierten mit Unterstützung der Stadt das Fest als Nachfolger des Dachsbergfestes.

Der Rummel bot in diesem Jahr neben dem 18 Meter hohen Riesenrad erstmals den 20 Meter hohen Free Fall-Tower, mit freiem Fall über bis zu 14 Meter. Eröffnet wurde das Fest, durch Bürgermeister Ralf Tebling, am Freitagabend mit dem Spielmannszug des TSV Chemie Premnitz. Anschließend tanzten die Premnitzer vor der Wasserbühne zur Musik der Band „Atemlos” und vor der BUGA-Bühne, wo das Rathenower DJ-Team DoPPelhoushälfte auflegte.

Am Samstagmorgen wurde das Uferfest erstmals mit einer ökumenischen Morgenstunde an der BUGA-Kirche eröffnet. Ab Mittag lud die „MS John Franklin” der Helga-Breuninger-Stiftung an der Uferpromenade ein. Die Ausstellung zeigte exotische und oft Jahrhunderte alte Exponate aus den Bereichen Flora, Fauna und Geografie, wie Tierpräparate aber auch imposante wissenschaftliche Sammlungen farbenprächtiger tropischer Schmetterlinge und Käfer sowie als kleine Kunstwerke angeordnete Schneckengehäuse und Muscheln. Auch ein mehrere Meter langer Narwalzahn ließ die kleinen und großen Gäste staunen. Das Bühnenprogramm am Samstag mit Lokalklatschreporter Ecki gestalteten Bauchredner Mike Maverick und Schlagersänger Martin Martini. Dazu gab es das Kuchenbuffet des Fördervereins der Grundschule „Am Dachsberg” mit 80 selbst gebackenen Kuchen. Die 2013 gegründete Brandenburger Rockband „Call me later” trat am Nachmittag erstmals mit den Westhavelländern Annelie Knobloch (Gesang), Gabi Knobloch (Geige) sowie Matthias Staiger (E-Piano) auf und kombinierten für das Projekt ‚Call me later’ meets Classic Rocksongs mit klassichen Elementen. Mit hartem Rock ging es weiter. Die Premnitzer Band „Unholy Age” um Sänger Nico spielt seit zirka zwei Jahren in der neuen Besetzung mit Schlagzeuger David, Gitarrist Andreas und Bassist Randy. „Empire”, die „Hausband“ des Brandenburger Karnevals im Stahlpalast, spielte anschließend in die Nachtstunden hinein. Vor ihrer Bühne tanzten die Premnitzer genauso wie vor der Wasserbühne mit dem Rathenower DeeJay Fun Project. Die DJs BigBee, Ric und M4SH sorgten für ordentlich Stimmung. Höhepunkt war 23 Uhr die zehnminütige Lasershow von SoundsPower. Das Feuerwerk wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielte das Blasorchester Premnitz. Gastgeber des Sonntagsbrunchs waren sechs Freunde der Entente et Amitié France Allemagne Caux Vallée de Seine aus der Normandie. Danach folgte das traditionelle Nachmittagsprogramm mit „Hoffi & Carsten” , Tanz und Gesang verschiedener Gruppen.