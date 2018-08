Unentschieden nach 2:0-Führung

Detlef Niessner

Rathenow Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ließen sich die Spieler von Optik Rathenow eine Führung aus der Hand nehmen. Nach dem 1:0-Stand zur Pause, setzte Nii Bruce Weber einen drauf, als er den schönsten Angriff der Partie vollendete. Doch diese Führung verwandelte der Gegner aus Fürstenwalde in ein Unendschieden.

Am Ergebnis änderte auch der Sachverhalt nichts, dass die Rathenower seit vergangenen Donnerstag drei Keeper in ihrem Team haben. Luis Zwick verstärkt die Mannschaft. Beim Spiel am vergangenen Wochenende kam der 24-jährige gebürtige Berliner noch nicht zum Einsatz. Als Torwart sammelte er Erfahrungen bereits bei Hertha Zehlendorf und bei der U20 von Dundee United. Das klappte so gut, das die Schotten ihm einen Profivertrag gaben. Zurück in Deutschland wurde er von Hansa Rostock erst verpflichtet, dann aber zu Hertha BSC II ausgeliehen. So stehen auch schon Regionalligaspiele in seinen Leistungsdaten. Mehr zum Spiel und dem neuesten Team-Mitglied auf BRAWO-Seite 4.

In zwei Tagen, am Freitagabend, treten die Rathenower Spieler in Potsdam das zweite Landesduell gegen den SV Babelsberg 03 an. Los geht es um 19.00 Uhr Karl-Liebknecht-Stadion.