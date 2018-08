Pläne für neues Wohngebiet am Aderluch nehmen Konturen an

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Wenn demnächst noch der Folgekostenantrag für die finanzielle Beteiligung am Bau von Kita- und Schulplätzen unterzeichnet wird, steht dem Bauvorhaben planungsrechtlich nichts mehr im Wege. Dann können auf dem noch von DHL Solution Fashion genutzten 7,4 Hektar großen Gelände in der Straße Am Wald Häuser gebaut werden. Über den Abwägungs- und Satzungsbeschluss entscheiden die Stadtverordneten in ihrer Oktobersitzung. Stimmen sie der Planung zu, kann der B-Plan nach seiner Bekanntmachung in Kraft treten.

Rund 190 Wohneinheiten als Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser will der Vorhabenträger Bonava auf der Fläche zwischen Bahntrasse im Westen und der Straße am Aderluch im Osten errichten. Im Dezember 2016 hatte sich das Stadtparlament für die Aufstellung des B-Plans Nr. 115 „Wohnbebauung Aderluch“ im beschleunigten Verfahren ausgesprochen. Inzwischen liegen auch die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung anderer Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange vor.

Insbesondere das Landesamt für Umwelt hatte dabei Bedenken hinsichtlich des Lärmschutzes angemeldet. Das überarbeitete Lärmschutzgutachten sieht nun mindestens acht Meter hohe Lärmschutzwände zur Bahntrasse vor. Die Gleisanlagen zwischen Nassenheide und Oranienburg sind unterdessen ebenfalls erneuert worden. Aber auch zur viel befahrenen Straße Am Aderluch sind entlang eines 35 Meter breiten Streifens besondere Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.

Zu DDR-Zeiten war das Gelände hinter den fast zwei Meter hohen Mauern mit seinen großen Hallen Standort der Staatsreserve. Auch einen direkten Bahnanschluss gab es damals. Von 1942 bis 1945 war dort das Außenkommando „Zeppelin“ des früheren KZ Sachsenhausen untergebracht. KZ-Häftlinge mussten für die Luftschiffbau Zeppelin Gesellschaft Sperr- und Aufklärungsballons für die Luftkriegsführung herstellen. Deshalb, so der Hinweis der Gedenkstättenstiftung, sollte eine Hinweistafel auf das frühere KZ-Außenkommando in dem neuen Wohngebiet angebracht werden.

Besondere naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen muss Bonava nicht ergreifen. Denn das bisher fast vollständig versiegelte Gelände werde komplett entsiegelt und zu jedem neuen Wohngebäude gehörten Garten- und Grünflächen dazu. Auch ein Spielplatz soll auf Kosten des Vorhabenträgers angelegt werden. Erschlossen wird das neue Wohngebiet durch zwei Zufahrten von der Straße Aderluch und einer von der Straße Am Wald aus.

Wie Tina Birke, Pressesprecherin der Deutsche Post DHL Group Berlin, auf Nachfrage bestätigte, will DHL den Standort Oranienburg Ende Januar 2019 aufgeben und nach Kremmen verlagern. Allen rund 140 Mitarbeitern werde angeboten, von Kremmen aus weiter für DHL Solution Fashion tätig zu sein. Bonava, das den Standort Oranienburg schon mit vielen bunten Bildern auf seiner Internetseite bewirbt, wird danach sicher unverzüglich mit den Abrissarbeiten beginnen, um den Weg für das neue Wohngebiet frei zu machen. (bren)