In Klausdorf im Einsatz

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Einsatzkräfte aus dem Landkreis Havelland waren auch am Montag noch im Einsatz, um bei den Löscharbeiten in Klausdorf zu helfen. Das ganze Wochenende über waren insgesamt 102 Einsatzkräfte mit 29 Fahrzeugen, einem Verpflegungszug und Fahrzeug des Rettungsdienstes vor Ort, um den Waldbrand unter Kontrolle zu bekommen.

Zu den Aufgaben der Havelländer gehörten Nachlöscharbeiten und die Wiederherstellung der Wasserversorgung, damit am Samstagabend die Bewohner zurück in die Ortschaft fahren konnten, die sie zwei Tage zuvor verlassen mussten. Besonders die Einwohner, aber auch Ministerpräsident Dietmar Woidke und Innenminister Karl-Heinz Schröter dankten den Einsatzkräften aus dem Havelland, die sich unermüdlich für den Schutz von Klausdorf eingesetzt hatten. Nach der Rückkehr der Fahrzeuge am Sonntagmittag wurden die Kräfte erneut alarmiert, um am Montag mit fünf Fahrzeugen aus den Wehren des Havellandes und Kräften der Technischen Einsatzleitung die Nachlöscharbeiten zu unterstützen.

Die Landespolizei unter Führung der Polizeidirektion West war mit rund 60 Polizisten für Verkehrs- und Absperrmaßnahmen, Einsatzkoordinierung sowie kriminalpolizeilichen Ermittlungsmaßnahmen zu dem Großbrand in Treuenbrietzen tätig. Darunter sind rund 20 Kriminalisten und Kriminaltechniker, auch aus dem LKA Brandenburg, die die Ermittlungen zur Brandursache führen. Eine Anzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung wurde als Ermittlungsgrundlage aufgenommen, weil dafür sprechende Indizien, verschiedene Brandausbruchsstellen, von der Feuerwehr vermutet wurden. Es gibt aber bisher noch keine objektiven Befunde, die eine vorsätzlich verursachte Brandlegung in den Wäldern von Treuenbrietzen bestätigen.