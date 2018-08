Förderpumpen im Dauerbetrieb

Bert Bolsewig an den Filteranlagen: In diesen wird das Eisen aus dem Wasser herausgetrennt. Während des Einbaus der Vorratsbehälter werden auch die Leitungen erneuert. © Foto: Volkmar Ernst

Grüneberg (MOZ) Gerade bei hohen Temperaturen kann der Wasserbedarf in Spitzenzeiten enorm in die Höhe schnellen, wenn viele Haushalte gleichzeitig Wasser entnehmen. Das Grüneberger Wasserwerk kommt damit ohne Probleme zurecht.

Das Gebäude hinter dem Grüneberger Sportplatzgelände ist unscheinbar. Es ist ein quadratischer Zweckbau mit weiß getünchten Wänden. Vor der Tür steht ein blauer Anhänger mit Stromaggregat. Das Schild am Tor zum Gelände klärt auf, dass es sich um das Grüneberger Wasserwerk handelt. Gemeinsam mit seinem Pendant in Linde sorgt es dafür, dass in allen Haushalten des Löwenberger Landes das kühle Nass kontinuierlich aus dem Hahn rinnt. In den zurückliegenden Wochen mit Temperaturen weit über die 30 Grad Celsius sei die Technik schon an ihre Grenzen gestoßen, berichtet Bert Bolsewig. Als Technischer Leiter beim Kommunalen Ver- und Entsorgungsbetrieb (KVE) ist er auch für den Betrieb der Anlagen zuständig.

Allein im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Juli sei der Wasserverbrauch im Grüneberger Werk um 30 Prozent gestiegen, in Linde um 24, hatte Beate Dittmann als kaufmännische Leiterin des KVE im gemeindlichen Finanzausschuss über die Arbeit des Betriebes im zurückliegenden Halbjahr berichtet. Dennoch sei es, abgesehen von zeitlich und örtlich begrenzten Abnahmespitzen, fast immer möglich gewesen, den Haushalten genügend frisches Nass zur Verfügung zu stellen.

Damit das in der Zukunft auch weiterhin so bleibt, stehen im Grünberger Wasserwerk demnächst technische Veränderungen an, wie Bolsewig erklärt. Bislang sei es so, dass durch Unterwasserpumpen das Wasser aus fünf Brunnen kontinuierlich aus einer Tiefe von 30 bis 36 Metern nach oben befördert wird. Drei Brunnen befinden sich direkt auf dem Gelände, zwei in unmittelbarer Nähe am Straßenrand. Gleichzeitig sorgen die Pumpen dafür, dass das Wasser mit einem Druck von 4,5 bar in die Versorgungsleitungen eingespeist wird. Ist der erreicht, werden automatisch Pumpen ab- oder umgekehrt zugeschaltet, wenn der Druck sinkt. Einen Reservetank für den Fall, dass alle Pumpen beispielsweise durch einen Stromausfall ausfallen, gibt es derzeit noch nicht. „Dafür gibt es den Wagen mit dem Stromaggregat vor der Tür, der im Notfall von den Mitarbeitern des KVE sofort in Betrieb genommen werden kann“, so Bolsewig. Doch in der Zukunft soll es zusätzlich noch einen Vorratsbehälter mit einem Fassungsvolumen von 100 Kubikmeter geben. Eigentlich handelt es sich um zwei Kunststoffbehälter mit einer Größe von jeweils 50 Kubikmetern, in deren Mitte sich die Technik befindet. „Damit existieren dann zwei unabhängige Wasserkreisläufe“, erklärt der Fachmann. Die Unterwasserpumpen fördern das Wasser, das dann in den Auffangbehältern gesammelt wird. Parallel dazu sorgen Kreiselpumpen in einem zweiten Kreislauf dafür, dass das Wasser ins Leitungsnetz eingespeist wird. Sinkt im Behälter die Wassermenge, werden die Unterwasserpumpen aktiviert, sinkt der Wasserdruck in den Leitungen, werden die Kreiselpumpen angeschaltet. „Damit wird die Technik insgesamt weniger beansprucht und damit auch weniger störanfällig“, so Bert Bolsewig.

Genutzt wird der Einbau der Vorratsbehälter außerdem, um gleich noch die Filtertechnik zu erneuern. Denn das in Grüneberg geförderte Wasser ist stark eisenhaltig. Da jedoch niemand braun schimmerndes Wasser aus seinem Hahn laufen sehen möchte, wird das Eisen herausgefiltert und nach Reinigung der Filter in einem Auffangbecken auf dem Werksgelände gesammelt. Das Sediment kommt später als Düngerbeimischung auf den Acker. Aufgrund des hohen Eisenanteils unterliegen die Filteranlagen einem Verschleiß durch sogenannten Eisen-Lochfraß von innen her und sollen im Zuge der Sanierungsarbeiten ausgetauscht werden.

Um die Qualität des geförderten Wasser zu garantieren, wird dieses zusätzlich in festgelegten Zeiträumen durch ein Fachinstitut in Eberswalde geprüft. Dabei wird sowohl die chemische Zusammensetzung untersucht, als auch der biologische Zustand, also ob Gifte oder biologische Keime nachweisbar sind.