Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) Auch am Dienstag bekämpfen Feuerwehrleute mit Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizei in der Lieberose Heide den Waldbrand, der Montagnachmittag ausgebrochen war.

Wie Axel Becker von der Oberförsterei Lieberose mitteilt, hat sich der Brand auf einer Fläche von 3,5 bis 4 Hektar ausgebreitet. Betroffen ist das Gelände der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Dort war erst vor wenigen Wochen, am 8. Juli, ein großer Wald- und Steppenbrand ausgebrochen. Der aktuelle Brandort befindet auf der Schießbahn des ehemaligen Truppenübungsplatzes, westlich der B 168. Wegen der Munitionsbelastung des Geländes erfolgt die Brandbekämpfung von der Luft aus. Zu diesem Zweck ist der Helikopter mit einem 2500 Liter fassenden Wasserabwurftank ausgestattet. Mehr als 70 Mann mit 23 Fahrzeugen waren am Dienstag im Einsatz. Feuerwehrleute hatten den Brand Montagabend eingehegt, zahlreiche Glutnester, die abgelöscht werden müssen, befinden sich jedoch noch im Boden. Der Munitionsbergungsdienst begleitet die Löscharbeiten.

Unmittelbar vor Ausbruch des Brandes auf der Schießbahn in der Lieberoser Heide hatte es in einem Waldstück am Butzener Bagen gebrannt. Feuerwehrleute konnten das Feuer bis Montagabend löschen.

Die Abfolge, nach dem sich erst ein kleiner Brand am Butzener Bagen und am selben Tag ein Großfeuer in zentralen Bereichen der Lieberoser Heide ereignet, hatte sich auch bei den beiden vorherigen Großbränden am 3. und 8. Juli dieses Jahres so abgespielt. Und: Jedes Mal nahm der Brand von einem der Wege aus seinen Anfang. „Es sieht aus, als stecke ein Muster dahinter“, kommentiert der Waldbrandschutzbeauftragte des Landesforstbetriebs Raimund Engel, ohne sich weiter an Spekulationen zur Brandursache beteiligen zu wollen. Derlei Spekulationen lehnt derzeit auch die Polizei ab. „Wir ermitteln in alle Richtungen, auch in Richtung Brandstiftung“, versichert Sprecherin Ines Filohn. Am Dienstag hatten sich Kriminalbeamte vor Ort aufgehalten.