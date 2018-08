Die Kunst des Lebens

Silvia Passow

Falkensee Renée Dressler von Martens betreibt gemeinsam mit ihrem Ehemann, Guido von Martens, den Märkischen Künstlerhof in Brieselang. Künstlerisch wurde es auch am Donnerstag, denn die Kunst war und ist Dresslers Wegweiser durchs Leben und führte sie zu ihren großen Liebe, nach Brieselang. Es war eben dieser Lebensweg, die von der Kunst geprägte Biografie, ein Stück Zeitgeschichte, welche hier die Frauen des Falkenseer Frauenstammtischs wenigstens genauso fesselte, wie das künstlerische Wirken der Gastfrau.

Die Kunst ist der natürliche Feind der Normalität (Peter Rudi,

deutscher Aphoristiker)

Die künstlerische Begabung wurde ihr väterlicherseits bereits in die Wiege gelegt. Und schon längst hat sie dieses Erbe an den Sohn weitergereicht. Renée Dressler von Martens wurde in Spremberg in der Lausitz geboren. Dressler ist eines von vier Kindern des Kunstmalers Dieter Dressler (1932-2011), dessen Werke in der DDR zunächst hochgelobt wurden. Er galt als Meisterschüler an der Deutschen Akademie der Künste, zu seinen Mentoren gehörte auch Otto Dix. Seine Werke passten jedoch nicht immer zur politischen Linie der DDR. Der Ablehnung seiner Werke und einem Berufsverbot folgte 1985 die Ausbürgerung des Ehepaares Dressler aus der DDR. Dressler von Martens blieb und übernahm zunächst das Haus der Eltern.

Der Vater hatte für seine Kinder eigentlich keine künstlerische Laufbahn im Sinn gehabt, doch die Tochter entschied anders. Zunächst begann sie eine Lehre als Ofensetzerin, konnte diese jedoch nicht beenden, da sie sich ihren Ausbildungsplatz selbst gesucht hatte. In der DDR war das, erzählt sie, nicht üblich. Sich dem System anpassend, suchte sie eine erneute Ausbildungsstätte, wollte auf Töpferin ausweichen. Nicht so einfach. „Man bot mir eine Bäckerlehre an, sei ja auch Teig“, erzählt sie dazu, setzte sich aber durch und ging in die Lehre, lernte Töpfern, wozu auch eine Woche Kühe melken gehörte. „Da lernt man Henkel ordentlich zu ziehen.“ Die Erklärung löst allgemeine Belustigung aus.

„Ich wurde ausgereist.“

Dressler von Martens blieb nicht lange in der DDR zurück. Ihre Eltern durften bei der Ausreise „noch nicht einmal die Zahnbürste mitnehmen. Alles wurde beschlagnahmt.“ So landeten alle Kunst- und Wertgegenstände aus dem Hause Dressler in diversen Museen und Sammlungen. Vieles hat sie inzwischen zurückgeholt, bei weitem nicht alles. „Auch eine Art von Würdigung“, stellt eine der Frauen fest. Dressler von Martens nickt. „Kann man so sehen. Für uns stellte sich die Situation eher anders dar.“

Auch das Haus der Eltern, mit angeschlossener Werkstatt, hatte bereits, so Dressler von Martens, eine gewisse Aufmerksamkeit und Interesse geweckt. „Eines Tages bekam ich einen Brief, ich hätte am nächsten Morgen um sechs Uhr am Bahnhof zur Ausreise zu erscheinen. Ich dachte mir ja, und wenn ich nicht komme? Damit hatten die wohl gerechnet. Ich wurde morgens von der Polizei abgeholt, bekam mein Kind auf den Schoß gesetzt, wurde zum Bahnhof gefahren, in einen Zug gesetzt und dort angekettet.“ Gleich nach der Grenze habe man versucht, ihre Fesseln zu lösen, in Frankfurt am Main kam erfolgreich eine Säge zum Einsatz. „Ich konnte noch nicht einmal meinen Sohn auf die Toilette bringen, das haben Mitreisende übernommen.“ Das Kind war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt.

Kipp deine Sorgen in einen

Brecher Wein. Aber nicht

in irgendeinen

Im Westen angekommen, war für Dressler von Martens nur eines klar: nicht dem Rest der Familie auf der Tasche liegen. Eine neue Heimat fand sie schließlich in Würzburg, wo sie eine eigene Werkstatt gründete, die alsbald zum Renner wurde. Dressler von Martens war aufgefallen, dass in der Umgebung viel Keramik hergestellt und angeboten wurde. Allerdings immer Teeservice, dabei standen rundherum Weinstöcke. Sie töpferte ein Weinservice, Krug und Becher, mit dem Emblem eines Weinbauern aus der Umgebung und stellte ihm ihr Werk vor. „Prima und davon hätte ich gern 600 Stück“, sagte der.

Damit hatte Dressler von Martens nicht nur ihr Einkommen gesichert, auch das einiger Angestellter, denn der Weinbauer blieb nicht ihr einziger Kunde. Der Erfolg war da, für Dressler von Martens war das nicht das Ende vom Lied. Sie nahm ein Studium für Malerei und Grafik auf, zunächst in Düsseldorf, wechselte dann nach Amsterdam. Der Einladung einer Studienkollegin folgend, lernte sie später Guido von Martens kennen, packte noch einmal ihre Sachen und zog nach Brieselang.

Die Kunst & Mehr für Brieselang

Gemeinsam gründeten sie hier 1994 den Märkischen Künstlerhof. 2006 zog der Hof um, das Konzept, die eigene Sammlung und Kunstwerke ausstellen und verkaufen, wechselnde Ausstellungen zu zeigen und den Hof zu einem Ort der Begegnung zu machen, bauten sie gemeinsam aus. Das Paar lebt die Kunst nicht nur in der Werkstatt, sondern auch in der Küche. Das jeden ersten Sonntag im Monat stattfindende EAT in ART, Essen mit Kunst, gilt inzwischen als Geheimtipp in der Region. Jedes Essen ist einem Künstler gewidmet. Musiker stellen sich und ihr Programm auf dem Hof vor, Feste werden gefeiert, Kunstkurse werden angeboten. Um den Stellenwert der Kunst noch einmal hervorzuheben, haben sie den Kunstverein Brieselang e.V. gegründet. Dem Verein und seinem Wirken haben die Brieselanger maßgeblich ihre Nymphe zu verdanken.

Kunstnotstand in Falkensee

Der Sprung von der Nymphe zur Kunst für Falkensee und damit zum Spandauer Platz ist hier beinahe schon vorgegeben. Nonnemacher hat sich in der Stadtverordnetenversammlung bereits mit Erfolg eingesetzt. Die anwesenden Frauen befürworten grundsätzlich mehr Kunst, sind sich allerdings nicht einig, ob diese an dem, aus ihrer Sicht, optisch nicht gerade ansprechenden Ort, überhaupt Wirkung erzielen könnte.

Wer sich über die Kunst in Brieselang informieren möchte, den Märkischen Künstlerhof findet man in der Bahnstraße 13-14 oder im Netz auf www.märkü.de. Das nächste EAT in ART findet am 2. September statt, ein spanisches Buffett zu Ehren des Künstlers Miguel de Cervantes. (Voranmeldung unbedingt erforderlich!) Wer sich selbst mal in Sachen töpfern ausprobieren möchte, vom 31. August bis 2. September findet ein Töpferkurs statt. Eine der ältesten Töpfertechniken wird hier gelehrt, gebrannt wird im offenen Feuer. Noch sind einige Plätze frei. Die Galerie kann jeden Donnerstag in der Zeit von 14 bis 20 Uhr besucht werden.