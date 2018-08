Unternehmer in Oberhavel beklagen hohe Steuerlast

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU in Oberhavel (MIT) drängt auf eine grundlegende Reform der Unternehmenssteuern in Deutschland. In einem Zehn-Punkte-Plan fordert die MIT von der Bundesregierung, noch in der laufenden Legislaturperiode das Unternehmenssteuerrecht strukturell zu vereinfachen und Steuersätze zu senken.

Bei der Steuerlast etwa strebt die MIT einen einheitlichen Körperschaftsteuersatz von zehn Prozent an. Die gesamte Belastung soll inklusive Gewerbesteuer nicht höher als 25 Prozent liegen. „Bei der Unternehmensbesteuerung brauchen wir gleiche Bedingungen für Konzerne aus dem Ausland und die mittelständischen Unternehmen bei uns in Oberhavel“, sagt der MIT-Kreisvorsitzende, Andres Irmisch. „Große Konzerne wie Amazon müssen genauso ihre Steuern zahlen wie unsere Einzelhändler in den Innenstädten auch.“ Die aktuellen Steuersätze von mehr als 32 Prozent bei der Körperschaftsteuer und zum Teil über 50 Prozent bei der Einkommensteuer für Personengesellschaften seien ein massiver Standortnachteil auch für Oberhavel.

Weiterhin spricht sich die MIT Oberhavel gegen eine Sondersteuer für die digitale Wirtschaft, für eine Modifizierung der Gewerbesteuer als Zuschlagsteuer und eine Anpassung des steuerlichen Zinssatzes an die Niedrigzinsphase aus. Steuerliche Belastungen durch den Brexit sollen vermieden, die Verlustverrechnung erleichtert, Forschung und Digitalisierung steuerlich gefördert, Besteuerungsverfahren digitalisiert, das Konzernsteuerrecht modernisiert und die Hinzurechnung von Auslands­einkünften neu geregelt werden. Der Solidaritätszuschlag soll bis 2021 vollständig abgeschafft werden. Irmisch: „Unsere Unternehmen in Oberhavel müssen zu hohe Steuern zahlen und leiden unter einer komplizierten Steuer-Bürokratie. Das ist mittelstandsfeindlich und nicht mehr zeitgemäß.“ Das System verhindere Investitionen und führe zu weniger Steuereinnahmen.

Noch in der vergangenen Woche hatte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK), Peter Heydenbluth, Leistungsstärke und Investitionsfreude der hiesigen Unternehmer gelobt. Irmisch sieht darin keinen Widerspruch: „Natürlich investieren Unternehmen. Aber es könnten noch mehr sein. Ich höre oft von kleineren Handwerksbetrieben, dass es sich kaum lohnt, das Unternehmen zu vergrößern, wenn die Rendite dann beim Finanzamt landet.“ Die Konjunktur werde nicht ewig brummen. „Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass die Firmen jetzt ihre Möglichkeiten nutzen, um ihre Leistungskraft für die Zukunft zu bewahren.“

Unzufrieden ist Andres Irmisch mit der Wirtschaftspolitik der eigenen Parteifreunde in Berlin. „Die zunehmende Sozialdemokratisierung der Union ist schon besorgniserregend. Deshalb müssen die Wirtschaftsflügel der Partei mehr öffentlichen Druck aufbauen“.