Granseer Gymnasiasten bei Wettbewerb des Auswärtigen Amtes erfolgreich

Matthias Henke

Gransee/Berlin (MOZ) Von einem aufregenden, aber auch erfolgreichen Sonntag in Berlin sind die Granseer Gymnasistinnen zurückgekehrt, die an dem Literaturwettbewerb des Auswärtigen Amts „Eine Welt für dich und mich“ teilgenommen haben.

Wie berichtet, belegte Achtklässlerin Sophia Grundmann in ihrer Altersklasse den dritten Platz. Insgesamt waren vier Granseer Gymnasiastinnen für Preise nominiert. „Für unsere Schülerinnen war es eine echte Bewährungsprobe und große Herausforderung“, so Deutschlehrer Olaf Hahn rückblickend. Acht Schülerinnen aus der ehemaligen 7. und jetzigen 8. Klasse und eine Schülerin aus der ehemaligen 11. Und jetzigen 12. Klasse bewarben sich mit ihren Texten bei dem Wettbewerb, an dem insgesamt mehr als 300 Kinder und Jugendliche aus den verschiedensten Ländern teilnahmen.

Alle neun Texte entsprachen den Wettbewerbsregeln in hervorragender Form und können überdies jetzt in dem im Aufbau-Verlag digital unmittelbar nach der Veranstaltung erschienenen E-Book nachgelesen werden. Auf folgende Autorinnen sollte man sich neben Sophia Grundmann dabei besonders konzentrieren: Anthea Backs, Rike Gregorzewski, Johanna Henke, Kara Knaak, Anna Snoppek, Maya Teltzrow, Melissa Wilke und Lisa Bresch.

Das gesamte Prozedere der Ehrung sei für die Mädchen sehr aufregend gewesen, denn jeder Siegerehrung ging die Lesung des Textes voraus, dann erhielt man einen kleinen Pokal und Büchergutscheine und schließlich sei auch noch eine kurze Begründung für die Auswahl des Textes für die ersten drei Platzierungen verlesen worden. Am Ende war Moderator Uwe Madel fast immer noch neugierig und stellte die eine oder andere Frage. Gemeinsam mit der Staatsministerin des Auswärtigen Amtes Michelle Müntefering wurden dann die besten Texte der jeweiligen Alterskategorie prämiert. Als Schirmherr der Veranstaltung fungierte Schauspieler und Regisseur Detlev Buck. Dieser hat auch das Vorwort des Buches formuliert, unter anderem heißt es dort: „Und es beglückt mich, dass überhaupt noch Leute schreiben und nicht nur Fotos machen und ins Netz stellen“.

„Es waren aufregende und sehr kurzweilige 90 Minuten, die noch lange nachwirken werden. Vielen Dank an die Eltern und Freunde, die an diesem Vormittag dabei waren und sicher sehr stolz auf ihre Kinder waren und weiter sind. Großen Dank auch an die klugen und kreativen Schreiberinnen, deren Texte alle sehr lesenswert sind“, so Hahn abschließend.