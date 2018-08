Kreis sieht Nachholbedarf bei musikalischer Ausbildung an Grundschulen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Auch in Oberhavel fehlen Musiklehrer an Grund- und Förderschulen. Um diese Lücke zu schließen, startet im September das Projekt „Jedes Kind kann singen“. Zunächst aber müssen dafür die Lehrer gefunden werden, die sich schulen lassen wollen. Kosten für sie entstehen nicht.

Die Begeisterung für das gemeinsame Projekt ist bei den Initiationen bereits im Vorfeld groß. Selbst Landrat Ludger Weskamp („Ich kann weder Noten lesen, noch ein Instrument spielen“) ist vom „Belcantare-Projekt“, das in Oberhavel in die sechste Staffel geht, überzeugt. „Wir rufen interessierte Lehrkräfte der Grund- und Förderschulen dazu auf, diese tolle Möglichkeit wahrzunehmen – denn von der Qualität, die hier geboten wird, können alle Kinder profitieren“, so Weskamp am Montag. Auch Manfred Schmidt, Leiter der Kreismusikschule Oberhavel, musste nicht lange überredet werden, einzusteigen. Vier Dozenten der Kreismusikschule begleiten die Fortbildungen der Lehrer, die in Oranienburg, Gransee und Birkenwerder angeboten werden. „Ich habe als kleines Kind im Chor gesungen. Von da an war für mich klar: Ich will Musik machen“, sagte Schmidt über seine Initialzündung. Allerdings sieht er genauso wie Weskamp für Oberhavel einen Nachholbedarf in der musikalischen Ausbildung. Im Moment ist Schmidt aber skeptisch, ob sich genügend Lehrer finden. „Ich habe Angst, dass die Flyer im Papierkorb landen.“ 47 Schulen im Landkreis hat Projektleiterin Wiebke Dürholt vom Landesmusikrat Brandenburg angeschrieben, um für das Belcantare-Programm zu werben. Von ihr stammt auch der rote Flyer.

Wiebke Dürholt ist die wichtigste Partnerin der Lehrerfortbildung. Bei ihr laufen seit der ersten Staffel in der Uckermark, im Jahr 2011, alle Fäden zusammen. „Ich werde jetzt den Schulen hinterher telefonieren, denn es ist wichtig, darüber zu informieren, dass sich jeder Lehrer angesprochen fühlen kann“, so Dürholt. Das Projekt richtet sich ausdrücklich auch an fachfremd unterrichtende Musiklehrer. Nahezu jeder Teilnehmer, „der einmal bei uns war, kommt wieder“, wirbt Dürholt. „Das ist kein Pop-Up-Projekt. Es gibt jährliche Nachtreffen und weitere Seminarangebote“, auch die Dozenten stehen weiter zur Verfügung.

Zunächst einmal sei es aber wichtig, die Teilnehmer zu überzeugen, zwölf freie Sonnabende innerhalb von zwei Jahren zu opfern, um auch ohne Noten singen und dirigieren zu lernen. „Bei uns gibt es eine Rundumversorgung, Kosten entstehen den Teilnehmern nicht“, so Dürholt. Los geht es mit einem Wochenendseminar in Ravensbrück, aber auch spätere Einstiege ins Projekt seien immer möglich.

Allen Initiatoren ist es wichtig, zu vermitteln, dass das Projekt keine Eintagsfliege, sondern auf Dauer angelegt ist. „Wir können auch nach dem Abschluss gewährleisten, dass die Lehrkräfte jederzeit einen Ansprechpartner bei uns in der Kreismusikschule finden. Das Singen soll schließlich Alltag werden in Oberhavels Grundschulen – dank Belcantare und über das Projekt hinaus“, sagt der Leiter der Kreismusikschule Manfred Schmidt. Er sieht die Chance, die Verbindung zwischen seiner Einrichtung mit den Schulen zu vertiefen, und so ein regionales Netzwerk von Musikschaffenden zu schaffen.

Interessierte Lehrkräfte können sich an Projektleiterin Wiebke Dürholt wenden. Telefon 0331 9678900 oder E-Mail: belcantare@landesmusikrat-brandenburg.de