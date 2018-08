Sportler beim Volkslauf in die Irre geschickt

Matthias Haack

Zehdenick (MOZ) Ein Teil der 180 Starter bei der neunten Auflage des Zehdenicker Havellaufs wurde am Sonnabend inmitten des Waldes absichtlich von Unbekannten auf den falschen Weg geschickt.

Dieser Sabotageakt betrifft sowohl Läufer über die 15 als auch 21 Kilometer. Wolfgang Schwericke vom federführenden Laufpark Stechlin bedauert den Vorfall zutiefst. Er geht von böswilligem Eingriff in den Wettkampf aus.

Bereits zum dritten Mal ist der Laufpark von fremden Attacken betroffen. Für Schwericke ist nicht ausgeschlossen, dass „ich mich nach 15 Jahren aus dem Rennzirkus zurückziehe“. Er ist derjenige, der als Moderator den Frust der Sportler abfangen und den Kopf hinhalten muss. Am 15. September steht der finale Lauf des Stechlin-Cups am Roofensee an. Bis dahin bleibe der Vater des viel beachteten Projektes im Ehrenamt. Was dann kommt, „weiß ich noch nicht“. Der Laufpark gilt als Tourismusmagnet. Etwa 2 000 Teilnehmer tragen sich allein in die Starterlisten ein.

Auch der Citylauf in Hennigsdorf lief organisatorisch nicht wie erhofft. Weil ein Fahrzeug am Sonntag über die Steuerkabel der Zeitmessanlage fuhr, gab es erst mit 24 Stunden Verspätung die Laufzeiten.