Einbahnstraßen sollen Stadtkern entlasten

Holger Rudolph

Rheinsberg Mit zwei Einbahnstraßen und einer Reihe weiterer Vorschläge will die Initiative „Wir – Bürger von Rheinsberg“ das Problem mit dem Nadelöhr Mühlenstraße deutlich verringern. Der Bauausschuss stimmte am Montagabend dem Konzept zu. Die auszubauende Mühlenstraße soll demnach künftig nur noch vom Triangelplatz her stadtauswärts befahren werden. Die Rhinstraße dürfte nur von der Einmündung an der Rhinbrücke her in Richtung Berliner Straße befahren werden.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) hofft nun, dass sich das zuständige Brandenburger Infrastrukturministerium schnell mit den Vorschlägen beschäftigt. Infrastruktur-Ministerin Kathrin Schneider (SPD) hatte bei einem Bürgergespräch im Dezember 2017 in Rheinsberg angekündigt, dass sich das Land der Angelegenheit nach einer Grundsatzentscheidung aus Rheinsberg zeitnah annehmen werde.

Stimmen auch die Stadtverordneten am 17. September dem Vorschlag zu, dann will Schwochow die Vorschläge umgehend ans Ministerium schicken. Bei alledem ist klar, dass die vorgeschlagene Lösung später durch eine weiträumige Umgehungsstraße ersetzt werden soll.