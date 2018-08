Kubicki: Merkel trägt Mitschuld für rechtsextreme Übergriffe

dpa

Berlin (dpa) Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki erkennt nach den rechtsextremen und ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz eine Mitschuld bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im "Wir-schaffen-das" von Kanzlerin Angela Merkel“, sagte der stellvertretende FDP-Parteichef den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwoch).

Seit der deutschen Wiedervereinigung sei es nicht ausreichend gelungen, die Menschen in Ostdeutschland zu integrieren und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Kubicki: „Wie sollen sich Menschen fühlen, die glauben, alles was ihnen jahrelang vorenthalten oder gestrichen wurde, werde auf einmal Flüchtlingen gewährt?“

Im Herbst 2015 hatte Merkel in Ungarn festsitzende Flüchtlinge unbürokratisch und ohne große Kontrollen nach Deutschland einreisen lassen. Ein paar Tage vor der Grenzöffnung in der Nacht vom 4. auf den 5. September hatte sie ihren Mitbürgern versprochen: „Wir schaffen das!“ Später sagte Merkel mit Blick auf ihre berühmt gewordene Aussage, die Gesellschaft sei so sehr polarisiert, dass ein solch banaler Satz zum Kristallisationspunkt der Debatte geworden sei.

Kubicki warf der sächsischen Landesregierung vor, das Vernetzen rechter Strukturen viel zu lange verharmlost zu haben. „Das Image Sachsens sollte nicht beschädigt werden. Jetzt ist der Schaden groß - und das Image noch viel stärker beschädigt, als hätte man die Probleme von Anfang an klar benannt“, sagte er.