TKO-Geschäftsführer äußert sich zu Irritationen rund um das historische Apfelfest

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) In den sozialen Netzwerken wird seit Tagen über das ausbleibende Apfelfest im Oranienburger Schlosspark diskuttiert. Nun hat sich TKO-Geschäftsführer Jürgen Höhn zu den Gründen geäußert.

„Das historische Apfelfest bestand in den zurückliegenden Jahren im Wesentlichen aus einem Mittelaltermarkt mit vereinzelten Verbindungen zum eigentlichen Apfel-Thema“, erklärt Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus- und Kultur Oranienburg gGmbH (TKO), die für die Veranstaltungen im Schlosspark verantwortlich ist. Nicht wenige Besucher hätten vor Ort immer wieder mal gefragt, ob der Name „nicht irreführend“ sei, da man sich „unter einem Apfelfest eigentlich etwas anderes vorstellen würde“, so Höhn weiter.

Und da am Schloss über das Jahr verteilt ohnehin schon zwei Mittelalterfeste stattfinden würden, hätte man sich „schweren Herzens dazu entschieden, das Apfelfest in dieser Form nicht weiterzuführen“, so Höhn. Natürlich hätten auch „finanzielle Aspekte eine Rolle gespielt“, gibt der TKO-Geschäftsführer zu. „Selbstverständlich müssen wir auch immer schauen, wo und wieviel wir investieren und wie es sich am Ende rechnet.“ Die Zahlen seien in diesem Fall aber nicht ausschlaggebend gewesen. Vielmehr sei es darum gegangen, den Besuchern mit den Veranstaltungen im Schlosspark „eine gewisse Abwechslung“ zu bieten. Und diesem Anspruch sei das historische Apfelfest „in dieser Form“ nicht mehr gerecht geworden.

Der TKO-Geschäftsführer verweist zudem auf den anstehenden Regionalmarkt, der am 29. und 30. September im Schlosspark stattfinden wird. „Dort wird sich, neben vielen anderen regionalen Produkten, auch vieles um den Apfel drehen. Das Apfelfest an sich ist also nicht gänzlich verschwunden, es wurden eher die Teile, die mit dem Apfel zu tun haben, in den Regionalmarkt integriert“, sagt Jürgen Höhn.

Und wer tatsächlich gar nicht auf ein ganz eigenes Apfelfest verzichten möchte, der ist am 23. September auf der Festwiese in Eden richtig. Denn auf dem Gelände Altes Presshaus im Struveweg 505 findet an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr das Edener Apfelfest statt.