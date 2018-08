Telekom baut Netz im Kreis aus

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Ostprignitz-Ruppin. Das Mobilfunknetz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird weiter ausgebaut. Darüber informierte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Montagabend den Ausschuss für Wirtschaft, Bauen und Vergabe. Laut Reinhardt plant die Deutsche Telekom, zur Verbesserung des Netzes fünf neue 40 Meter hohe Sendetürme zu bauen. Als Standorte sind Manker, Dessow, Stolpe, Köpernitz und Storbeck-Frankendorf vorgesehen. Die Gemeinden sollten gestern über diese Vorhaben informiert worden sein. Um die Netzabdeckung weiter zu verbessern, seien zudem so genannte Mikrostandorte geplant. Dabei handelt es sich um kleinere Antennen, die eine Höhe von zehn Metern nicht überschreiten und damit baugenehmigungsfrei sind. Diese sorgen laut Reinhardt für eine bessere Netzabdeckung in einem Umkreis von etwa zweieinhalb Kilometern. Der Landrat betonte, dass sich seine Behörde dafür einsetzt, dass die Netzabdeckung verbessert wird. Aus diesem Grund würden Bauanträge von Mobilfunkanbietern auch bevorzugt behandelt. „Wenn es dann einmal zum Stillstand kommt und wir eine Weile von einem Antragsteller nichts hören, fragen wir auch mal nach“, so Reinhardt.