Guter Neuanfang

Washington (MOZ) US-Präsident Donald Trump setzt seine Serie an Alleingängen mit unvermindertem Tempo fort. Er verkündete den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, kippte später das Nuklearabkommen mit dem Iran und erschütterte die Weltmärkte mit Stahl- und Aluminiumzöllen gegen die wichtigsten Handelspartner. Nun will Trump die nordamerikanische Freihandelszone Nafta auflösen. Fraglos geht es dem Präsidenten um Arbeitsplätze in der US-Industrie und damit darum, seine politische Basis bei Laune zu halten.

Steigt Kanada auch mit ein und bleiben Lieferketten intakt, dann wäre auch der deutschen Industrie gedient, vor allem den Autobauern. Ihnen könnte allerdings der höhere regionale Anteil, der nun vorgeschrieben wird, Probleme bereiten.

Natürlich drängt sich bei Donald Trump immer der Verdacht auf, er wolle von anderen Problemen ablenken. Etwa von Sonderermittler Robert Muellers Arbeit und der Tatsache, dass Mueller dem Finanzchef von Trumps Firmenimperium für dessen Kooperation Straffreiheit zugesichert hat. Dennoch: Rein ökonomisch gesehen ist eine Nachbesserung des Nafta-Abkommens sinnvoll und könnte nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa durchaus positive Wirkung entfalten.