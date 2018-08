Neuer Krimi an der Oder

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Nauen und Beelitz haben die Dreharbeiten für den neuen „Polizeiruf 110: Heimatliebe“ vom RBB begonnen, wie der Sender mitteilte. Regie führt Christian Bach, das Drehbuch stammt ebenfalls von ihm. Die Ausstrahlung im Ersten ist für das Frühjahr kommenden Jahres geplant.

Zum Inhalt des Krimis verriet der RBB: Eines Nachts werden bei einem Großbrand alle Kühe eines Familienbetriebes getötet. Der Verdacht lautet auf Brandstiftung. Auf dem Bauernhof in Zimowe Pole nahe der Oder lebt Wojciech Sekula (Grzegorz Stosz) mit seinem Sohn Tomasz (Joshio Marlon) und seiner Frau Jenny (Anna König). Jenny ist unglücklich in dem Dorf, würde den Hof am liebsten verkaufen und neu anfangen. Doch ihr Mann ist nicht für die Idee zu begeistern.

Der Fund eines abgetrennten Fingers auf einem nahe gelegenen Feld ruft Kommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) auf den Plan, seine Kollegin Olga Lenski (Maria Simon) ist derweilen bei der Geiselnahme eines Gerichtsvollziehers im Dorf Falkenhain im Einsatz. Dort trifft sie auf den früheren Lebensgefährten ihrer Mutter, Roland Seedow (Hanns Zischler). Der erfolgreiche Kunsthändler ist zu Lenskis Erstaunen inzwischen Bürgermeister von Falkenhain.

Als kurze Zeit später Bauer Wojciech Sekula überfallen wird und stirbt, stellt sich die Frage, ob die Ereignisse miteinander zusammenhängen …