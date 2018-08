Platz für acht neue Eigenheime

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadt hat die Erschließung des Wohngebietes Am Stadtfeld abgeschlossen. Das Areal befindet sich hinter dem Wohngebiet am Reitplatz in Richtung Storkow. Rechts und links der Straße, die an einem seit langem bebauten Grundstück endet, können acht Eigenheime entstehen. Für zwei Häuser haben die Bauarbeiten bereits begonnen, zwei Grundstücke sind noch zu haben. Kämmerer Steffen Schulze gibt den Preis für die beiden Parzellen mit je 50 000 Euro an. Eines der beiden Grundstücke ist rund 1250 Quadratmeter groß, das andere sogar mehr als 3000 Quadratmeter. Wobei nicht die gesamte Fläche Bauland ist.

Silke Post, die die Erschließungsarbeiten für die Stadt koordiniert hat, erklärt, dass alle wesentlichen Medien an den Bauparzellen anliegen. Man habe im Vorfeld mit dem Wasser- und Abwasserverband, mit Strom- und Gasversorgen eine gute Lösung gefunden, so dass im Zuge des Straßenbaus alle Leitungen verlegt wurden. Auch Telefonkabel sind in der Erde. Natürlich wurde auch eine Straßenbeleuchtung gebaut. Die Straße selbst ist gepflastert. Offen blieb nur die Versorgung mit einem Kabelfernsehanschluss. Sollte das zuständige Unternehmen die Leitungen doch noch verlegen wollen, seien vorsorglich Lehrrohre eingebaut worden, so die Rathausmitarbeiterin. Damit habe man verhindern wollen, dass die neue Straße sofort wieder aufgerissen werden müsse. Vom neuen kleinen Wohnpark führt ein Gehweg bis zum Reitplatz, der auf der anderes Seite bis zum Ortsausgangsschild reicht.