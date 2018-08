Ausschuss will Stadtfest-Analyse

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Kultur- und Sozialausschuss will in einer seiner nächsten Sitzungen das diesjährige Stadtfest noch einmal ausführlich analysieren und eventuell Konsequenzen für das kommende Jahr diskutieren. Bei einer ersten Auswertung in der Sitzung am Montag zweifelte Holger Wachsmann die offizielle Besucherzahl an. „130 000 Besucher sind schon sehr gut gezählt.“ Sein Eindruck war, dass am ersten Veranstaltungstag nach dem Lichterzug das Festgelände nicht mehr gut besucht war. „So leer habe ich es schon lange nicht mehr erlebt.“ Er erklärte sich das damit, dass dem Stadtfest nicht mehr die überregionale Bedeutung zukommt, die es früher einmal gehabt habe. „Es war ein sehr schönes Fest, wie es allerdings viele in der Region gibt.“ Er bemängelte, dass es kaum noch Werbung gebe.

Dem widersprach Martina Harz, Stadtfestkoordinatorin im Rathaus. Zwar sei die Werbung in Eisenhüttenstadt selbst deutlich zurückgefahren worden, um das eingesparte Geld an anderer Stelle einzusetzen, in den benachbarten Städten hingen aber nach wie vor noch die großen Plakate. Martina Harz hatte auch eine andere Beobachtung über den Besucheransturm gemacht. „Am Sonnabend waren wenig Leute auf dem Gelände bis auf die Lasershow am Abend, der Freitag und Sonntag war aber gut besucht.“ Die offiziellen Besucherzahlen über die drei Tage, die immer wieder angezweifelt wird – im vergangenen Jahr war noch eine Zahl von 187 000 Besuchern genannt worden – stammen von der Polizei, sagte Martina Harz. Die würde sich dazu eines Rasters bedienen.

Holger Wachsmann gab auch Stimmen von Besuchern wieder, die bemängelten, dass es auf dem Fest immer wieder das Gleiche und Doppelungen gebe, sich im Festbereich tote Zonen finden, wo nicht viel Besucher hinkommen. Auch Marina Marquardt (CDU) gab zu bedenken, ob nicht manche Ideen ausgelutscht seien und sich eine gewisse Routine eingestellt habe. Sie stellte die Frage, ob man nicht auch darüber nachdenken solle, mal wieder die Veranstaltungsagentur zu wechseln. Sie machte den Vorschlag, eine der nächsten Ausschuss-Sitzungen für eine tiefer gehende Analyse und möglich Konsequenzen zu nutzen. Allerdings lobte sie auch: „Es war eine sehr angenehme, friedliche und ausgewogene Stimmung.“

Letzteres bestätigte Martina Harz. Mit der Polizei, dem Sicherheitsdienst und der Feuerwehr habe es eine ständige Auswertung gegeben. Es seien zwei Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gestellt worden. Darüber hinaus habe die Polizei drei Platzverweise gegen Besucher erteilt. Es sei ein entspanntes Wochenende gewesen, schätzte auch der Sicherheitsdienst ein.(lö)