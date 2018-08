Erstaunliche Vielfalt der Beiträge

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Büro TRU Architekten, Berlin, mit Holzwarth Landschaftsarchitektur, Berlin, ist erster Preisträger des städtebaulichen Wettbewerbs um die Gestaltung des neuen Wohngebietszentrums Hegermühle. 40 Bürger ließen sich am Montagabend darüber informieren.

Der Umbau der Grundschule Am Annatal, der Neubau eines Bürgerzentrums und die Gestaltung der Freiräume am S-Bahnhof Hegermühle einschließlich des Neubaus einer Schulsporthalle und deren Außenanlagen waren der zentrale Auftrag an die Teilnehmer. Ziel der Neugestaltung ist es, den Standort sowohl für einen zeitgemäßen Schul- und Hortbetrieb als auch für Bürgeraktivitäten sowie eine vielfältige Sport- und Freizeitbetätigung zu entwickeln. Die Realisierung der Wettbewerbsaufgabe soll schrittweise – beginnend mit der Sanierung sowie dem Um- und Ausbau des Schulgebäudes – erfolgen, der sich der Neubau des Bürgerzentrums und die Gestaltung des Freiraumes anschließen. Nicht nur ganz nebenbei sollen auch Spiel- und Trainingsmöglichkeiten für den wachsenden Sportverein FC Herrensee entstehen. Den Wettbewerb organisiert hat die ews Stadtsanierungsgesellschaft, deren Vertreter Rainer Lehmann und Roland Schmuck am Montagabend vor gut 40 Hegermühlern, Vereinsvertretern und Stadtverordneten das Verfahren erläuterten und den Siegerentwurf sowie die drei weiteren Preisträger vorstellten.

Gewonnen haben demnach die TRU Architekten, Berlin, mit Holzwarth Landschaftsarchitektur, Berlin. Wegen der großen zu gestaltenden Freiräume waren die teilnehmenden Planungsbüros angehalten, sich gleich Landschaftsarchitekten mit ins Boot zu holen, erläuterte Rainer Lehmann. Er zeigte die Entwürfe, deren Zeichnungen, Computerbilder und Erläuterungen jeweils an Stellwänden ausgestellt waren, auch als Modelle, die in einem Umgebungsmodell alle im gleichen Maßstab und Grundriss eingepasst wurden. Die Jury habe zu jeder Bewertung der Entwürfe und ihrer schließlichen Entscheidung Begründungen formulieren müssen, aber auch Empfehlungen gegeben, sagte Rainer Lehmann. Zum Siegerentwurf, empfahl sie eine Überarbeitung hinsichtlich des Bürgerzent­rums, sagte Roland Schmuck am Rande der Veranstaltung der Zeitung: „Das war einfach ein bisschen zu unscheinbar geraten, die Jury wünscht sich das Gebäude ein bisschen dominanter.“

Der Mitarbeiter der Stadtplanung Stefan Reinhard zeigte sich überrascht und erfreut über die Ergebnisse: „Ich hätte nicht vermutet, dass ein Wettbewerb für diese klar vorgegebenen Ziele auf so begrenztem Raum so vielfältige Ergebnisse zeitigt. Da hat sich der Aufwand wirklich gelohnt.“ Immerhin hatte die Stadt den Wettbewerb europaweit ausgeschrieben, wie es bei solch einer Investitionssumme auch Vorschrift ist. 31 deutsche und ein Wiener Architekturbüro bewarben sich um die Teilnahme. „Auf Grundlage der eingereichten jeweils drei Referenzentwürfe mit vergleichbaren Planungsaufgaben der Büros aus früheren Jahren wurden acht Büros ausgewählt, die am Wettbewerb teilnahmen. Die Stadt hatte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Vorfeld des Wettbewerbs vier Büros ihrer Wahl für das Verfahren zu setzen, womit insgesamt zwölf Büros am Wettbewerb zum Umbau der Grundschule und Neubau des Bürgerzentrums aufgefordert wurden“, erläuterte Rainer Lehmann. Die Investitionssumme von zehn Millionen Euro komme aus dem Förderprogramm Soziale Stadt, aus dem auch das Quartiersmanagement finanziert wird.

Am Montag der vergangenen Woche war die entscheidende Jurysitzung. Dieser Jury gehören die Architekten Arthur Numrich, Professorin Kirsten Schemel und Christoph Dieck sowie der Landschaftsarchitekt Till Rehwaldt als Fachpreisrichter sowie die drei Sachpreisrichter Birgit Bärmann (Fachbereichsleiterin Technische Dienste), Steffen Schuster (Vorsitzender Stadtverordnetenversammlung) und Bürgermeisterin Elke Stadeler an.

Der Entwurf des 1. Preisträgers überzeugte die Jury durch die klare Zonierung der einzelnen Funktionsbereiche. Die Anordnung der Baukörper und Freiflächen ist logisch organisiert und die gute Strukturierung ermöglicht eine hohe Vernetzung, heißt es in der Begründung. Die Gestaltung überzeuge mit einer einfachen und klaren Handschrift. Die Jury empfahl der Stadt, die Wettbewerbssieger mit der weiteren Planung der Wettbewerbsaufgabe zu beauftragen.

Als Interessenvertreter begrüßte der Vorsitzende des FC Herrensee, Dirk Richter, die Entscheidung: „Wir finden dort unsere Trainingsmöglichkeiten am besten dargestellt. Auch, dass die Wege zu den Sportflächen nicht über öffentliche Straßen führen, ist für unsere kleinen Mitglieder ganz wichtig.“ Die Vertreter des Quartiersrates begrüßten die langfristige und kontinuierliche Einbeziehung der Bürger in das Verfahren. Diese Transparenz solle beibehalten werden.