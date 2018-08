Auf Pedalen durch die Ortsteile

Wer strombetrieben unterwegs ist, kann sein E-Bike an einer der Ladestation aufladen und sich derweil an der Informationstafel über den Ortsteil informieren. © Foto: René Matschkowiak

Hinweistafel zur Ortsteilroute an der Marina: Von hier aus können Radtouristen die ländliche Seite der Stadt erkunden. Über Kliestow und Booßen geht es nach Rosengarten, Markendorf-Siedlung, Lichtenberg, Hohenwalde, Markendorf, Lossow, Güldendorf und über den Buschmühlenweg wieder zurück in die City. © Foto: René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ob der Gutspark in Kliestow, die Kirchruine in Lichtenberg oder der Teich in Güldendorf: In den Ortsteilen gibt es viel zu entdecken. Mit einer eigenen Fahrradroute rund um Frankfurt und mehrsprachigen Informationstafeln geht das künftig noch besser.

Die Stadt rückt ihre ländliche Seite ins Rampenlicht: Seit einigen Tagen verbindet eine ausgeschilderte Fahrradroute alle neun Frankfurter Ortsteile miteinander. Sie führt von der Marina nach Kliestow und Booßen im Norden und über Rosengarten, Markendorf-Siedlung und Lichtenberg in den Westen. Von dort aus geht es weiter durch die südlichen Ortsteile; nach Hohenwalde, Markendorf, Lossow und Güldendorf. Über den Buschmühlenweg finden Radfahrer zurück Richtung Frankfurt.

Viele Bürger hätten schon nachgefragt, was es mit den insgesamt 138 kleinen Hinweisschildern auf sich habe, erzählt Anja Greschke von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Sie hat das Projekt federführend mit umgesetzt. Und freut sich schon auf das öffentliche Anradeln am 16. September. „Die Aufregung ist groß. Viel länger warten konnten wir mit der offiziellen Eröffnung nicht mehr“, sagt sie.

2014 gab es die ersten Überlegungen für das Projekt. Aus der Ursprungsidee mit Rastplätzen und Informationstafeln für jeden Ortsteil entwickelte sich bald ein Radrouten-Konzept, das Anja Greschke und die Ortsvorsteher noch um Ladestationen für E-Bikes erweiterten. Mit dem Vorhaben bewarb sich die Stadt um Mittel aus einem EU-Förderprogramm für die ländliche Entwicklung. Das aufwendige und komplizierte Antragsverfahren zog sich lange hin. Doch am Ende stand die Finanzierung in Höhe von rund 77 000 Euro. 46 000 Euro davon werden gefördert. Den Rest stemmt die Stadt selbst. Hinzu kamen Eigenleistungen der Ortsteile.

„Es ist ein Projekt der Ortsteile, das wir in wirklich sehr guter Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten als Verwaltung umgesetzt haben“, sagt Anja Greschke. In jedem Ortsteil und an der Marina steht nun eine große dreisprachige Informationstafel. Auf Deutsch, Polnisch und Englisch wird darauf über den Ortsteil und je drei Sehenswürdigkeiten informiert. In Rosengarten sind das die Kirche, der Forst und der große Stein, ein aus Schweden stammender Findling. Dazu gibt es Landkarten, auf der unter anderem die Attraktionen markiert sind. „Das Layout haben wir vorgegeben. Die Informationen haben die Ortsteile selbst zusammengestellt“, erklärt die städtische Tourismusexpertin.

An den Infotafeln wurden außerdem Sitzraufen aufgebaut. Hier können Radtouristen durchschnaufen oder picknicken. Um die Untergründe dafür haben sich die Ortsteile in Eigenregie gekümmert. Lediglich Lossow verzichtete auf eine Raufe, weil es am Standort der Infotafel an der Gaststätte bereits ausreichend Sitzmöglichkeiten gibt.

Wer die Runde rund um Frankfurt mit strombetriebenen E-Bikes abfährt, findet in allen Ortsteilen künftig auch eine Ladestation mit vier Steckdosen. Damit der Stadt möglichst wenig Folgekosten entstehen, sind die Ladestationen mit Werbeflächen versehen. Für 200 Euro pro Jahr können Firmen darauf werben. Für Booßen, Markendorf-Siedlung und Rosengarten werden noch Sponsoren gesucht.

Anja Greschke ist die Ortsteileroute natürlich schon abgefahren. Und entdeckte dabei ganz neue Seiten ihrer Heimatstadt. „Das ist eine abwechslungsreiche Strecke. Mit ganz viel Grün und interessanten Sehenswürdigkeiten in jedem Ort“. 44,2 Kilometer lang ist die Route insgesamt, ein Großteil davon führt über Radwege. In der Nähe der meisten örtlichen Anlaufpunkte (siehe Karte) finden Radtouristen zudem gastronomische Angebote oder Händler. Sie sagt: „An einem Tag ist die Strecke absolut schaffbar. Für geübte Radfahrer auch an einem ein Vormittag.“

Offiziell eröffnet wird die Ortsteilroute mit einem öffentlichen Anradeln am Sonntag, 16. September. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Rathaus, die Abfahrt erfolgt um 10 Uhr. Teilnehmer sollten sich vorab anmelden, am besten per E-Mail an: anja.greschke@frankfurt-oder.de