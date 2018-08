Start für Cafeteria-Anbau

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Das Stephanus-Seniorenzentrum an der Frankfurter Straße erhält für 600 000 Euro einen Anbau. Am Montag ist dafür offiziell der Startschuss gegeben worden. Im Mai 2019 sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Gertrud Grunz sitzt mit anderen Bewohnern in der Cafeteria und schaut auf den Innenhof. Dort sind Bauarbeiter zugange, um Baufreiheit zu schaffen – für einen rund 140 Quadratmeter großen Erweiterungsbau. Der erhält zudem eine 60 Quadratmeter große Dachterrasse. „Das wird ja richtig luxuriös“, lacht die 96-Jährige am Montag, einen Tag vor ihrem Geburtstag. Sie gehörte bereits 2004 zur „Stephanus-Familie“, als das Seniorenzentrum von der Beethoven- an die Frankfurter Straße gezogen ist.

Die ersten Pläne für den Anbau schmiedeten Doris Brieger, Leiterin des Seniorenzentrums, und Friedrich Koch, bei der Stephanus-Stiftung für das Baumanagement zuständig, vor zwei Jahren. Die Idee: „Wir wollten den Raum der jetzigen Cafeteria vergrößern“, erklärt die Hausherrin. „Der ist zwar dank einer Trennwand auch unterschiedlich nutzbar, aber doch zu klein“, ist sie sich mit Friedrich Koch einig.

Wie der dann gewonnene Platz genutzt werden soll, dazu sind im Vorfeld Mitarbeiter und Bewohner befragt worden. Es gab unterschiedliche Ideen. Zum Beispiel wurde ein Raum für die Morgenrunde gewünscht, die aufgrund der Nähe zur Terrasse dann bei gutem Wetter auch draußen stattfinden kann. Ein anderer Vorschlag kam zum Andachtsraum. Der jetzige könnte mit dem zusätzlich geschaffenen Platz entlastet und von den Bewohnern ganztägig als Gedenk- und Gebetsraum genutzt werden. Zudem wünschten sich Bewohner und Mitarbeiter, dass die Cafeteria auch für größere Feste und Veranstaltungen erweitert werden kann, um allen Bewohnern einen Sitzplatz zu bieten. Dies stärkt einerseits das Zusammengehörigkeitsgefühl, so die Begründung, und hilft andererseits, soziale Kontakte zu pflegen. Darüber hinaus gab es einen Vorschlag zur Erweiterung des Flurs.

Inzwischen sind die Wünsche, wenngleich vielleicht auch nicht alle, in den Bauplan eingearbeitet. Die Genehmigungsplanung ist erstellt, als Voraussetzung für die bereits erteilte Baugenehmigung, so dass am Freitag die Baustelle eingerichtet und am Montag der Startschuss für das Projekt „Erweiterung Cafeteria als Mehrzweckraum mit Dachterrasse“ gegeben werden konnte.

Die Ausschreibung für die Bauleistungen sei in Einzellosen erfolgt, teilt Friedrich Koch mit. Mit den Arbeiten betraut sind ausschließlich Firmen aus der Region. Das sei der Stephanus-Stiftung wichtig gewesen, betont Koch. Koordiniert wird das Projekt vom Planungsbüro IBB Norbert Trenczek aus Strausberg. Bis zum Mai 2019 soll der Anbau stehen. Friedrich Koch rechnet damit, dass bis zum Winter der Rohbau fertig ist und der Innenausbau beginnen kann. Die Kosten in Höhe von 600 000 Euro sollen nach der Fertigstellung durch Erhöhung des Investitionskostensatzes auf alle Bewohner umgelegt werden, teilt Doris Brieger mit. Zurzeit hält das Haus 66 vollstationäre Plätze und vier in der Kurzzeitpflege sowie zehn Mietplätze im „Seniorenwohnen“ vor. 60 Mitarbeiter sorgen für das Wohl.

Dass es in den nächsten Wochen und Monaten im Haus lauter werden kann und es Einschränkungen im Speisesaal und im Innenhof geben wird, darauf sind die Bewohner im Vorfeld hingewiesen wie auch die Bauarbeiter gebeten worden sind, die lärmintensiven Tätigkeiten nicht in den Mittagsstunden vorzunehmen, so Doris Brieger.