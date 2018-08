Platz für Sporthallen-Neubau vorbereitet

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Vorbereitungen für die Errichtung des Schulergänzungsbaus sowie der Sporthalle sind getroffen. Das Baufeld ist geräumt. Während der Schulferien sind die Bagger gerollt. Die alte Kirchenhalle oberhalb der Kinderakademie ist verschwunden, ist abgerissen. Jetzt wartet der Träger, die Johanniter-Unfallhilfe, nur noch auf die Baugenehmigung. Darüber informierten Schulleiterin Mandy Fischer sowie Projektleiterin Manja Seidel am Montagabend während der Einwohnerversammlung in Westend.

Sobald der grüne Stempel der Bauaufsicht erteilt sei, wolle man in die Ausschreibung der Leistungen gehen. Veranschlagt sei eine Realisierungsphase von 15 Monaten, ein ambitioniertes Ziel, wie Seidel und Fischer zugaben. Das Vorhaben mit einem Finanzvolumen von 3,9 Millionen Euro werde in zwei Abschnitten umgesetzt: zunächst der Schulergänzungsbau mit sechs Unterrichts- und Horträumen sowie mit Ausgabeküche, anschließend die Sporthalle. Beide Baukörper seien miteinander verbunden, so Seidel auf Nachfrage.

Birgit Debernitz wollte indes wissen, ob die Sporthalle auch für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stehe, ob es Hallenzeiten etwa für Eberswalder Vereine gebe. Man sei noch am Rechnen, erklärte Seidel. Momentan sehe es allerdings nicht danach aus, dämpfte sie allzu große Erwartungen. Denn: Zum einen werde natürlich die Kinderakademie selbst die Halle für den Sportunterricht nutzen, zum anderen sollen auch die Behinderten, die durch die Johanniter betreut werden, die Möglichkeit der sportlichen Betätigung haben. Aufgrund des Ganztagsschulbetriebs sei man da schon in den Abendstunden. „Die Hallenzeiten sind einfach nach wie vor hart umkämpft“, bestätigte Fischer. Momentan gehe die Kinderakademie für den Sportunterricht – in Ermangelung einer eigenen Sportstätte – ins Sportzentrum Westend.

Notwendig wurde die Investition aufgrund des Wachstums. 2001 habe man am Standort Kupferhammer Weg mit 20 Schülern angefangen, jetzt seien es um die 200. Die private Schule, in der Mädchen und Jungen von der ersten bis zur sechsten Klasse lernen, sei inzwischen dreizügig. Das Areal habe sich zum echten Bildungscampus entwickelt, was, so Fischer, vor 17 Jahren überhaupt nicht absehbar war.

Das Areal, auf dem jetzt der Neubau entsteht, hatte man bereits 2000 von der Kirche gepachtet, so Seidel. Der Schulergänzungsbau soll – mit Blick auf die geplante Bauzeit – teilweise vorgefertigt werden. Über den Aufruf zur „Ballsaalspende“ seien bereits einige Tausend Euro zusammengekommen. Und auch Fördermittel seien für das Projekt avisiert. Gleichwohl: Den größten Brocken muss der Träger selbst stemmen.(vp)