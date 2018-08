Mit dem Traktor durch Europa

Markus Kluge

Kyritz (MOZ) Severin Gansch hat Urlaub, und den verbringt er am liebsten auf seinem Oldtimer-Traktor. Deshalb ist der 64-jährige Österreicher derzeit auf dem Weg nach Schweden, wo er am Donnerstag per Fähre ankommen möchte. Am Montagabend fuhr er mit seinem alten, 50 PS starken Hanomag Ostprignitz-Ruppin und legte in Kyritz einen Zwischenstopp ein. Immer dabei: fünf Freunde auf dem Fahrrad. Für seinen Traktor hat er übrigens keinen Zündschlüssel mehr. Severin Gansch startet ihn ganz selbstverständlich mit einem Bohrer.