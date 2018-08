Zahl rassistischer Straftaten bleibt hoch

dpa

Potsdam (dpa) Die Zahl der Straftaten gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte in Brandenburg ist weiterhin hoch. Im zweiten Quartal registrierte die Polizei 57 Übergriffe gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, nach 61 solcher Taten in den ersten drei Monaten, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) hervorgeht. Damit wurden im ersten Halbjahr 118 rechte Angriffe gemeldet; im Vorjahreszeitraum waren es 133.

Die Zahl rechter Angriffe auf Ausländer, die nicht Flüchtlinge waren, stieg in diesem Jahr deutlich an: Im zweiten Quartal gab es 33 solcher Straftaten, die etwa Touristen, Studenten oder auch Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, betrafen. Damit nahm die Zahl dieser Delikte im ersten Halbjahr auf insgesamt 84 zu. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres gab es nur 31.

Bedenklich sei vor allem die deutliche wachsende Zahl von Gewaltstraftaten gegen Flüchtlinge, meinte Johlige. Im ersten Halbjahr 2018 gab es 44 Fälle von gewalttätigen Angriffen auf Flüchtlinge, im Vorjahreszeitraum waren es 39 Fälle von Körperverletzung. Hinzu kamen in diesem Jahr bereits 13 weitere rassistische Gewaltdelikte gegenüber zwei Fällen im ersten Halbjahr 2017. Aus der Antwort des Ministeriums geht hervor, dass es allein im Monat Juni dieses Jahres in kurzen Abständen immer wieder Angriffe gegen Asylbewerber oder Flüchtlinge gegeben hat. So am 9. Juni gegen einen Syrer in Cottbus, am 12. Juni gegen einen Türken in Eberswalde oder am 13. Juni gegen zwei Flüchtlinge aus dem Tschad und Syrien in Potsdam. Am 17. Juni sind in Hennigsdorf zwei Asylbewerber aus Afghanistan fremdenfeindlich beleidigt worden – ein Tatverdächtiger konnte laut Innenministerium bislang nicht ermittelt werden. Gleich vier Täter konnten nach einem Vorfall am 17. Juni in Rathenow (Havelland) ausfindig gemacht werden, die einen Russen rassistisch beleidigt haben sollen. Ohne konkreten Tatverdacht endeten wiederum Ermittlungen zu Übergriffen am 18. und 27. Juni in Prenzlau und Hennigsdorf, denen jeweils ein Syrer und ein Pole zum Opfer fielen.

„In diesem Jahr wurden bereits 57 Menschen aus rassistischen und fremdenfeindlichen Motiven in Brandenburg verletzt“, sagte Johlige. „Erneut zeigt sich, dass die verbale Hetze von AfD, Pegida und Co die Hemmschwellen sinken lässt und Menschen zu rassistischen Gewalttaten animiert.“ Dagegen müssten alle Mittel des Rechtsstaats eingesetzt werden und jeder Bürger sei aufgerufen, nicht zu schweigen, wenn Menschen verbal oder gar körperlich angegriffen würden. „Niemand soll in unserem Land in Angst leben – das gilt gerade auch für diejenigen, die bei uns Schutz vor Verfolgung und Krieg suchen.“ Die Zahl rechtsextremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten in Brandenburg bewege sich nach wie vor auf einem hohen Niveau, resümiert Johlige. Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und rechter Gewalt werde deshalb auch künftig ein Arbeitsschwerpunkt für alle demokratischen Kräfte sein. Es sei wichtig, Brennpunkte rechtsextremer Gewalt zeitnah zu erkennen.