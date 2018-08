Gas-Pott und Bienenbeißer

Kammerjäger im Einsatz: Mitarbeiter der Seelower Firma HBS Schuckar bekämpfen hier Wespen, die ihr Nest im Dachkasten eines Einfamilienhauses in Libbenichen gebaut hatten. © Foto: Matthias Lubisch

Groß, aber friedfertig: Hornissen, die sich, wie hier, am Woriner Haussee, in einem Baum niedergelassen haben, sind kaum eine Gefahr – so lange man ihrem Nest nicht zu nahe kommt. © Foto: Josefine Jahn