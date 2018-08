Rätselhafter Gestank in der Nacht

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Ein beißender Gestank hat zwei Nächte lang die Eigenheimsiedlung an der Sternfelder Straße in Angermünde heimgesucht. Wie Anwohner berichten, soll es an einem Wochenende im August jeweils gegen 22 Uhr zu einer extremen Geruchsbelästigung gekommen sein. Familien, die im Garten saßen, flüchteten ins Innere der Häuser und schlossen die Fenster. „Es roch wie beißende Gülle“, berichtet Brigitte Klein. Die Asthmatikerin erlitt sofort einen Anfall. Der Gestank soll sich bis nach Mitternacht gehalten haben. „Von der Landwirtschaft kann das nicht sein um diese Zeit“, so Brigitte Klein. „Wir sind ja Gerüche gewohnt, schon von früher von der alten Hühnermastanlage in der Nähe. Und bei Wind bekommen wir auch den Güllegeruch der Bauern ab. Aber das ist ja alles gar nichts im Vergleich mit diesem Vorfall. So gestunken hat es noch nie. Man bekommt ja Angst.“

Sie hat das städtische Ordnungsamt angerufen. Doch die Behörde ist für solche Fälle nicht zuständig. Im Auftrag unserer Leserin bat die Märkische Oderzeitung daher das Landesumwelt um eine Stellungnahme. Dort reagierte man sofort und versuchte nachträglich zu recherchieren. Ergebnis: „Die Windbedingungen am 18./19. August im angegebenen Zeitraum (Messstation Angermünde) weisen auf Geruchsquellen südwestlich/südlich/südöstlich zur Sternfelder Straße hin. Die in Frage kommende Biogasanlage am Kalksandsteinwerk wurde kürzlich saniert. Unsere Nachfrage bei der Geschäftsführung bestätigt diesen ersten Verdacht nicht. Es wurden keine Störungen des Anlagenbetriebes aufgezeichnet.“

Theoretisch könnten auch Düngemaßnahmen die Gerüche für die Belästigung ausgelöst haben. Die Tageszeit (die Gerüche wurden nachts wahrgenommen) und die Witterungsbedingungen (anhaltende Trockenheit) schließen diese Quelle nahezu aus, heißt es aus dem Umweltamt. Damit bleibt die Sache unklar. Es hat keine weiteren Beschwerden gegeben.