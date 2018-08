Erstklässler verdrängen Computer

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ab dem Schuljahr 2019/20 reichen die Klassenräume in der Theodor-Fontane-Grundschule nicht mehr aus. Der Grund: Der Erweiterungsbau wird nicht rechtzeitig fertig. Container und Shuttlebusse wurden als Varianten abgewogen. Die Schule bietet an, ihr PC-Kabinett aufzulösen.

Im April 2018 sollte die Erweiterung der Fontane-Grundschule beginnen, im Juli 2019 abgeschlossen sein. So steht es in der Beratungsdrucksache, die die Verwaltung den Stadtverordneten im November 2017 vorlegte. 75 zusätzliche Plätze soll der Anbau bieten. Die sind nötig, weil die Schülerzahl wächst. So verlassen 2019 zwei sechste Klassen die Einrichtung, werden aber drei erste Klassen eingeschult.

„Wir werden Mühe haben, alle Schüler unterzubringen“, sagt Stadt-Sprecherin Anne-Gret Trilling. Das liegt daran, dass der Zeitplan für die Fertigstellung des Erweiterungsbaus nicht eingehalten werden kann. Über die Gründe informierte Carsten Fettke, Fachgruppenleiter für Bau- und Liegenschaftsmanagement, im Stadtentwicklungsausschuss. „Im Rahmen der Haushaltsplanung haben wir viele Gespräche mit der Verwaltungsspitze geführt“, erklärte er. In deren Konsequenz sei festgelegt worden, die Fertigstellung der Schule zu verschieben. Konkret sollen etwa die Möbel erst 2020 gekauft werden. Fettke sprach von Kosten von 500 000 bis 600 000 Euro, die damit später anfallen.

Neben dem finanziellen Aspekt, „klemmt es bei den Planungsleistungen“, führte Fettke aus. So sei in den zurückliegenden zwei Monaten immer deutlicher geworden, „dass das Ziel, Fertigstellung 2019, nicht erreicht wird“. Speziell die statischen Berechnungen seien nicht zügig genug vorangeschritten, um rechtzeitig ausschreiben zu können.

Im Rathaus werde nun geprüft, ob Schadenersatzansprüche gegen den Statiker geltend gemacht werden können, sagt Anne-Gret Trilling. Fettke sprach im Ausschuss sogar von einer „Fehlleistung“ des Planers.

Mittlerweile steht die Ausschreibung für Erdarbeiten, Beton, Stahlbau und Mauerwerk auf der Internetseite der Stadt. Die Angebote müssen bis spätestens 11. September, 13.30 Uhr, im Rathaus vorliegen. Der Rohbau soll dann zwischen Ende Oktober 2018 und Mai 2019 entstehen. Finden sich angesichts des Baubooms keine Firmen oder liegen die Angebote „jenseits von gut und böse“, solle im Oktober erneut ausgeschrieben werden, kündigte Fettke an.

Die Verzögerung stellt auch die Schule vor Probleme. Statt 15 Klassen wird sie dann 16 haben. Und für 25 der Erstklässler wird definitiv ein Raum fehlen. Fettke nannte ein Containerbauwerk, einen Busshuttle zu einer anderen Schule und die Nutzung des Speiseraums als mögliche Alternativen.

Kurz nach der Sitzung wurden sie mit der Schulleitung besprochen. „Diese hat vorgeschlagen, noch einmal ganz doll zusammenzurücken“, nannte die Stadtsprecherin den aktuellen Stand. Um Platz zu schaffen, könnte demnach das PC-Kabinett aufgegeben und zum Klassenraum umfunktioniert werden. „Dann müssten wir 20 000 Euro in die Hand nehmen, um einen Wagen anzuschaffen, auf dem die Computer während der Übergangszeit in die verschiedenen Klassenräume gefahren werden können“, erklärte Anne-Gret Trilling. Im Vergleich zu einem „sechsstelligen Betrag“, der für eine Containerlösung aufgebracht werden müsste, sei das günstig. „Wir sind total froh, dass diese Idee von der Schulleitung vorgeschlagen wurde“, betont sie.

In einer Schulkonferenz soll sie am 8. Oktober auch mit den Eltern diskutiert werden, kündigte Manja Baumann, die stellvertretende Leiterin der Fontaneschule, am Dienstag an. Auch Fettke habe sein Kommen angekündigt, um über den Stand der Planung zu Informieren.