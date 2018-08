Ruf nach mehr Tempo-30-Zonen

Hans Still

Wandlitz (MOZ) In Wandlitz wird der Ruf nach Tempo-30-Zonen immer lauter. Gleich aus mehreren Wohngebieten des Ortes kommen im Ortsbeirat Anträge auf Herabstufungen von Geschwindigkeiten an.

Darauf warten viele Wandlitzer seit Jahren: Auf der Prenzlauer Chaussee erweitert sich die Zeitzone für die Tempo-30-Reduzierung von Montag bis Freitag auf die Zeit von 7 bis 18 Uhr. Bislang forderte der Gesetzgeber via Verkehrszeichen von montags bis freitags nur in den Zeiten 7 bis 9 Uhr und von 12 bis 16 Uhr zur defensiven Fahrweise auf. Der Grund für die Änderung liegt auf der Hand: Das Schild befindet sich an der Kreuzung Bernauer Chaussee, kurz vor der Wandlitzer Grundschule.

Dort herrscht bekanntermaßen zu den angegebenen Zeiten besonders starker Verkehr. Schulkinder kommen morgens zu Fuß, auf ihren Rädern und in den elterlichen Pkw an, nachmittags geht es dann zurück. Auf der anderen Seite der Beschränkung, an der Kreuzung zur Thälmannstraße, beginnt quasi der innenstadtähnliche Trubel. Diverse Geschäfte, ein Einkaufsmarkt, Senioreneinrichtungen und die Gemeindeverwaltung, die Sparkasse, Gymnasium oder die Jugendherberge sorgen werktags für starke Bewegung an der L 100. Diskussionen über die Ausweitung dieses 30-er Geltungsbereiches gab es schon länger. Tatsächlich wurde sogar über eine Beschränkung der Geschwindigkeit rund um die Uhr diskutiert, aber diese (Fehl-)Entwicklung bog der Ortsbeirat ab. Wann der Kreis die Vorschrift nun ändern wird, kann die Wandlitzer Ordnungsamtschefin Ilka Paulikat derzeit noch nicht sagen, aber der Landkreis werde innerhalb weniger Wochen handeln, vermutet sie.

Geht es nach den Wünschen einige Wandlitzer, würde die Tempo-30-Vorschrift und noch geringere Geschwindigkeiten auch auf andere Wohnbereiche ausgedehnt werden. So beschäftigte sich der jüngste Ortsbeirat mit dem Wunsch eines Anwohners im Louisenhain, dieses Wohngebiet als verkehrsberuhigt auszuschildern. Die Temppo-30-Regelung erscheine dem Anlieger zu hoch, lässt sich in der Vorlage lesen. Allerdings handelt es sich beim Louisenhain derzeit noch um eine Privatstraße. Die Eigentümerin dieser Straße sei laut Verwaltungsvorlage allerdings nicht willens gewesen, die aktuelle Temporegelung zusätzlich zu verschärfen. Die Diskussion darüber ließ im Ortsbeirat einige Bauchschmerzen deutlich werden. „Wir können doch nicht überall Tempo 30 vorschreiben. Noch ist das Autofahren ja erlaubt“, reagierte Ortsvorsteher Oliver Borchert. Außerdem hätte sich ein Anlieger von insgesamt 26 Anliegern geäußert. „Da haben wir die anderen noch nicht gehört.“ Borcherts Stellvertreter Jörg Striegler urteilte ähnlich. „Ich sehe im Augenblick keine Notwenigkeit nachzusteuern“, sagte er.

Anders verlief die Debatte zu einem weiteren Verkehrsthema. Der Bereich Wandlitz Dorf könnte schon bald zu einer Tempo-30-Zone werden. Dort hatte es zur Jahresmitte verschiedene An- und Abordnungen von Geschwindigkeiten gegeben. So durfte die Breitscheidstraße größtenteils wieder mit 50 Kilometern pro Stunde befahren werden. Massive Beschwerden habe es laut Bürgermeisterin Jana Radant im Ordnungsamt aus der Oranienburger Straße und der Breitscheidstraße gegeben.

Die Folge einer Tempo-30-Zone wäre dann eine Rechts-vor-links-Regelung. Die Breitscheidstraße verliert ihren Status als Hauptstraße. Wer in Richtung Barnim-Panorama fährt, muss dann beispielsweise auf Fahrer aus dem Langen Grund Rücksicht nehmen. Im Ortsbeirat fand diese Regelung eine Mehrheit.