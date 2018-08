Die letzte Feier der Wetterwarte

Gundolf Sperling

Angermünde In diesem Jahr feiert die Angermünder Wetterwarte ihren 110. Geburtstag. Die Station hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Auf absehbare Zeit wird sie ohne Personal betrieben. Die Chronik berichtet aus den vergangenen Jahrzehnten.

Wetterdienstler waren auf Grund des 24-stündigen Rundumdienstes über viele Jahre „Einzelkämpfer“, die sich freuten, auch gelegentlich mal etwas gemeinsam unternehmen zu können. In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde an der Wetterstation Fasching, Frauentag oder Silvester zusammen gefeiert sowie die eine oder andere Exkursion in die nähere Umgebung zu Fuß oder mit dem Rad gemacht. Auf dem Programm standen auch Besuche der Choriner Konzerte oder des Schwedter Theaters. All diese Feiern fanden im zum Teil familiär erweiterten Mitarbeiterkreis statt. Öffentlich wurde damals nicht mal der 75. Jahrestag der Angermünder Klimareihe gefeiert. Das änderte sich erst nach der Zugehörigkeit zum Deutschen Wetterdienst.

Von da an wurde Öffentlichkeitsarbeit groß geschrieben. Der erste Tag der offenen Tür wurde anlässlich des Welttages der Meteorologie, der alljährlich am 23. März begangen wird, für den 19. März 2005 geplant. Als dieser noch frostige und mit Schneeflocken verzierte Tag heran war, musste Jürgen Tremmel, der Leiter der Regionalen Messnetzgruppe aus Potsdam, zusammen mit den Mitarbeitern der Wetterstation die Aktion ohne den Leiter der Wetterstation bestreiten. Gundolf Sperling lag im Krankenhaus. Rund 120 Besucher kamen.

Zum 100-jährigen Bestehen der Angermünder Klimareihe 2008 klappte dann alles. Nach umfangreichen Vorbereitungen gab es im Mai parallel zum 775. Geburtstag der Stadt Angermünde eine Fest-Doppelwoche der Wetterwarte. Fachvorträge wurden gehalten, eine Ausstellung zur Geschichte der Angermünder Klima- und Wetterstation im Rathaus präsentiert, eine Festveranstaltung in Anwesenheit des Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes ausgerichtet und ein Tag der offenen Tür mit ungezählten interessierten Besuchern und vielen Angeboten einschließlich philatelistischem Sonderstempel und Gedenkmedaille durchgeführt. Sozusagen als Zugabe fuhr beim großen Umzug zum Stadtjubiläum dann auch ein von der Wetterwarte Angermünde gestalteter Wagen in Begleitung der RBB-Wetterfee mit.

Nun wird in der Wetterwarte Angermünde zum 8. September wieder ein Tag der offenen Tür vorbereitet. Auch diesmal ist es ein besonderes Fest. Die Angermünder Klimareihe feiert ihren 110. Geburtstag. Zwischen 10 und 18 Uhr werden Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze zur Wetterbeobachtung und Radioaktivitätsmessung vorstellen, einen Vorhersage-Meteorologen präsentieren und historische und moderne Wettermesstechnik erläutern. Das Besondere dieser Veranstaltung liegt auch in ihrer Letztmaligkeit. Der Deutsche Wetterdienst verwirklicht derzeit eine Strategie zur Automatisierung seines Messnetzes. Termin für die Wetterwarte Angermünde ist der 1. Januar 2019.

Zum Jahresende geht der Leiter der Wetterwarte Gundolf Sperling in den Ruhestand. Als Dank für seine 40 Jahre andauernde Tätigkeit steuert er eine Vorstellung des Parktheaters Edelbruch aus Berlin mit dem Stück „Vom Fischer un sin Fru“ (ab zirka 15 Uhr) und ab 17 Uhr den Auftritt des Angermünder Liedermachers Bastian Bandt bei.