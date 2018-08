Sportvereine offen für Kompromisse

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Nach der Ablehnung einer massiven Sportplatzerweiterung an der Berliner Straße Nord durch die Gemeindevertreter haben sich die vier großen Sportvereine nach der Sommerpause beraten. Sie sind für neue Ideen offen: Kleine Felder und Schallschutz.

„Wir verzichten auf ein Drittel der Fläche und sind für Schallschutz zum Wohle der Anwohner“, erklärte Matthias Huber am Montagabend vor dem Ausschuss für Ortsplanung. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Leichtathletik (IGL) machte in der Einwohnerfragestunde die Kompromissbereitschaft der vier größten Sportvereine deutlich. Nachdem die Sportplatzerweiterung an der Babickstraße um ein viertes Spielfeld von den Gemeindevertretern abgelehnt wurde, berieten sich die Vorstände von Germania Schöneiche, IGL, FC Schöneiche und der Turn- und Sportgemeinschaft Landbau (TSGL) gemeinsam.

Das Ergebnis: „Wir sind erstmal erfreut, dass der Sportplatz für unsere 600 Sportler erhalten bleibt“, sagte Huber. Die Klubs bevorzugen die Bauplanvariante 3 – mit mehreren kleinen Spielfeldern und einem Haus des Sports. Gerade Leichtathleten und Fußballer kommen sich auf dem jetzigen Spielfeld in die Quere, da Bälle von der Wurfanlage Fußballer treffen und umgekehrt Fußbälle die Werfer treffen könnten. Hubers Bitte an die anwesenden sachkundigen Einwohner und Gemeindevertreter des Ausschusses: „Bitte geben Sie sich einen Schubs, damit wir schnell handeln und zu kurzfristigen Lösungen kommen.“

Diese Bitte nahm Ausschussleiter Henry Drozdzynski von der Fraktion NF/Grüne/FFW sogleich für das Meinungsbild zur Planungsvariante Berliner Straße Nord auf. Neben der „hohen Kompromissfähigkeit“ der Sportvereine verwies er auf die Entlastung der Anlieger, wenn der Sportplatz weniger ausgebaut wird. Auch die Offenheit bezüglich möglicher Schallschutzmaßnahmen könnten als Miteinander zwischen den Klubs und den Anwohnern angesehen werden.

Dazu könnte der Bau eines Haus des Sports am Standort des derzeitigen Vereinsheims ebenfalls kostensparend wirken, wie Jens Wiedenhöft am Dienstag erklärte. So könne die bestehende Infrastruktur weiter genutzt werden. Der Vorsitzende von Germania Schöneiche sieht die Debatte um die Sportanlage an der Babickstraße wieder auf Anfang gesetzt – er freut sich auf einen erneuten Ideenaustausch.

Befürchtungen wie der Einwand der Naturschutzbeauftragten Gudrun Lübeck, dass mit den neuen Plänen ein naher Buchenwald in Mitleidenschaft gezogen werden könnte oder was geschehen würde, wenn die Herrenmannschaft von Germania ein Stadion beim Aufstieg in die Regionalliga brauche, konnte Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) beschwichtigen: Vom Bau eines Haus des Sports seien die Bäume nicht betroffen. Und zum Einwand von Klaus Kaiser, Fraktion BBS/UBS, sagte Steinbrück, dass laut Ortsentwicklungskonzept (Inoek) durchaus am Ortsrand ein Stadion entstehen könnte, falls es benötigt werde – auf Vereinskosten.

Nur jetzt sollten sich alle Beteiligten sich auf die Erhaltung des Sportplatzes an der Babickstraße konzentrieren, denn von beiden Grundschulen ist die Sportanlage gut zu erreichen. Ebenso ist der Turnhallenausbau an der Bürgel-Schule auf Grund einer wachsenden Zahl an Schülern wichtig – und auch bezüglich der Auslastung: vormittags Schulsport, nachmittags Vereinssport.

Am Ende der Diskussion ergab das Stimmungsbild ein klare Tendenz für Variante 3.