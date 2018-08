Urlaubsfeeling in der Partyecke

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Es müssen nicht immer gesprayte Wandbilder sein: Die Inhaberin der Strausberger Künstlervilla, Ira Asmanow, zeigt, dass man graue Wände auch ganz konventionell mit Pinselstrichen kreativ gestalten kann. Der Strausberger Arno Kolb jedenfalls ist begeistert: Er hat mit der von Ira Asmanow gestalteten Wand auf dem Hof hinter seinem Reihenhaus in der Berliner Straße nach dem Urlaub seine Frau zum Geburtstag überrascht. Und das nachts halb zwei, indem er die zuvor triste Hofwand mit einem Halogenfluter anstrahlte und sowohl die Farben als auch das Gesicht seiner Frau zum Leuchten brachte. Ira Asmanow hat die neue Partyecke mit einer mediterranen Meereslandschaft gestaltet. „Ich stecke so voller Ideen und Begeisterung für die Farben, dass ich auch jedes andere Motiv gerne für meine Mitmenschen male“, sagt die Künstlerin.

Die Künstlervilla an der Ecke Berliner/Käthe-Kollwitz-Straße ist der kreative Freiraum, in dem nicht nur Ira Asmanow sich innerlich fallen lassen kann, sondern inzwischen auch immer mehr Strausberger Kinder und Erwachsene, die mittwochs bis freitags an ihren Kursen teilnehmen. Ihren Lebensunterhalt bestreitet sie als unabhängige Versicherungsmaklerin und Inhaberin einer Firma, ihre Kunden können sich auch weiterhin auf sie verlassen. Die Kunst rückt aber immer stärker in ihren Lebensmittelpunkt, sie ist die Quelle ihrer Lebensfreude, deshalb will sie sie gern mit anderen Menschen teilen.

Die Künstlervilla sei ein Ort ohne Leistungsdruck, sagt Ira Asmanow: „Beim Malen kannst du nichts falsch machen. Wenn dir etwas nicht hundertprozentig gefällt, malst du eben drüber, bis du glücklich mit deinem Bild bist.“ Sie hat gelernt, dass die künstlerische Betätigung auch therapeutische Wirkungen bei psychologischen Problemen zeige: Unsichere Kinder bauen damit langsam Selbstbewusstsein auf, Nervosität verliert sich, unstete Zappelkinder entspannen sich und entwickeln Fantasie.

Bei den Kursen beschäftigt sich Ira Asmanow gern sehr intensiv mit den Teilnehmern. Deshalb lässt sie den Kreis nicht ausufern. Wichtig ist ihr, dass in ihrem großzügigen Haus auch gestresste Erwachsene aus ihrem Alltag in eine völlig andere Welt eintauchen können. „Das habe ich erst nur als Ausgleich zu meinem eher trockenen Broterwerb empfunden, aber es ist inzwischen ein ganz wesentlicher Kraftquell meines Lebens geworden“, sagt sie. Demnächst wird sie für ein begeistert von einer Schiffsreise zurückgekehrtes Ehepaar das Kreuzfahrtschiff malen. „Mit hunderten Fenstern, na Hilfe!“, lacht sie. (js)