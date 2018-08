Anna und ihr Freund Pi landen in der Kita „Bummi“

MOZ

Bad Freienwalde Nach der erfolgreichen Umsetzung des „wiKilino“-Bildungsprogramms in zehn brandenburgischen Bildungseinrichtungen im Frühjahr hat sich die EWE-Stiftung entschieden, das Programm für Vorschulkinder weiter zu unterstützen. Unter anderem in der Awo-Kita „Bummi“ in Bad Freienwalde. Dort sind am Montag Anna und ihr Roboterfreund Pi gelandet – die beiden Protagonisten des „wiKilino“-Programms. „wiKilino“ steht für wissbegierige Kinder lernen innovativ.

Das Programm besteht aus einem digitalen Workshop und haptischen Lernmaterialien. Wie EWE-Pressesprecherin Nadine Auras informiert, führt der medienbasierte Workshop Kinder spielerisch über einen kulturellen Lernansatz an das Thema MINT heran. Unter pädagogischer Leitung werden interaktive Spiele unter Einbezug aller Sinne durchgeführt. Die Materialien können in freien Lernwerkstätten längerfristig in den Alltag eingebunden werden. Mit den Arbeits- und Mitmachheften vertiefen die Kinder im Nachgang zum Workshop ihr MINT-Wissen. „Das Ziel ist es, fachübergreifendes und entdeckendes Lernen in der frühkindlichen Bildung in Kindereinrichtungen zu integrieren“, teilt Nadine Auras mit.

„Das Programm hat uns von Anfang an überzeugt, da wir die Investition in Bildung für die heranwachsende Generation sehr wichtig finden – insbesondere im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich. Die leuchtenden Kinderaugen und Begeisterung der Pädagogen in der ersten Runde haben uns gezeigt, dass das Programm den Nerv der Zeit trifft. Besonders gelungen finden wir die Herangehensweise, mit einem digitalen Workshop einen ersten Impuls zu geben und diesen dann durch weiterführende Lernmaterialien zum Selbstnutzen zu verstetigen“, berichtet EWE-Generalbevollmächtigter Ulrich Müller am Montag.

Mit dabei war Landtagsabgeordnete Jutta Lieske (SPD). „Ich habe ,wiKilino’ bereits im März in der Awo-Kita ,Marie Juchacz’ in Wriezen kennengelernt. Daher freut es mich besonders, dass ich auch in der zweiten Runde das Programm als Schirmfrau begleiten darf – dieses Mal in zwei Kitas in Bad Freienwalde“, erklärt Jutta Lieske ihr Engagement. Neben der Kita „Bummi“ kommt auch die DRK-Kita „Kunterbunt“ in Altglietzen in den Genuss des „wiKilino“-Programms.