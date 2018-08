Auch Pflegefamilien sind eine Alternative

Renate Meliß

Bernau Albrecht Schönborn ist als Heilpädagoge beim Beratungs- und Informationsdienst für Pflegeeltern, -kinder und ihre Familien im Barnim (Bibar) der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal angestellt. Gemeinsam mit mehreren Mitarbeiterinnen ist er Anlaufpunkt für die Erziehung und Familienberatung, sozialpädagogische Familienhilfe. Sie sind dafür zuständig, den Alltag des Kindes besser zu gestalten oder auch für eine Unterbringung in einem Heim oder in einer Pflegefamilie zu sorgen.

Für den Barnim gibt es Anlaufstellen in Bernau und Eberswalde. Es gibt viele verschiedene Situationen. „Kinder lieben ihre Eltern. Und Eltern lieben ihre Kinder, aber manchmal können sie nicht gut für sie sorgen. Dann ist es besser, sie in eine Pflegefamilie zu geben. Ziel dabei ist immer, das Kind in einem angemessenen Zeitraum wieder in die eigene Familie zurückzuführen“, erklärt Albrecht Schönborn. Gerade aber, wenn zum Beispiel die Gefährdung des Kindeswohls auf dem Spiel steht, kann es passieren, dass das Kind in Obhut genommen und von jetzt auf gleich bei einer Pflegefamilie aufgenommen werden muss. Dafür gibt es im Barnim so genannte Bereitschaftspflegestellen.

„Man verpflichtet sich unter anderem für ein bis zwei Stunden bereit zu sein, ein Kind bei sich aufzunehmen. Hierfür sind allerdings verschiedene Voraussetzungen nötig. Neben der persönlichen Eignung und Bereitschaft, müssen auch die räumlichen und zeitlichen Möglichkeiten bestehen. „Alle Pflegeeltern werden vorerst überprüft und erhalten neben vielen Gesprächen im Vorfeld auch eine Pflegeelternschulung über Rechte und Pflichten. „Entscheidend sind keine besonderen beruflichen Qualitäten. Es sollten natürlich ein einwandfreies Führungszeugnis und ausreichender Lebensunterhalt vorhanden sein. Neben Ehepaaren kommen auch gleichgeschlechtliche Paare oder alleinstehende Personen in Frage.

„Das Alter der meisten Kinder, die in eine Pflegefamilie vermittelt werden“, weiß Schönborn, „liegt zwischen Geburt und drei bis vier Jahren. Jedes Kind, das in eine Pflegefamilie kommt, hat einen Bindungsabbruch als schwere Erschütterung erlebt, manche sogar öfter, um so schwerer wird es für das Kind. „Für Pflegeeltern ist es daher wichtig zu wissen, dass die Zeit mit ihren Pflegekindern nicht immer einfach sein wird. Aber auch viel Schönes ist mit ihnen zu erleben“, weiß Schönborn aus eigener Erfahrung. Ein oder mehrere Pflegekinder zu betreuen, zu erziehen und ihnen Liebe und Kraft zu geben, sei eine große Herausforderung, die von vielen Facetten begleitet wird. So kann sich der Kontakt zu den leiblichen Eltern positiv, aber auch kompliziert gestalten.

Ein Kind hat immer das uneingeschränkte Recht, seine Eltern zu sehen. Eltern allerdings nur, wenn es dem Kindswohl nicht schadet. Nie ist zum Beispiel hundertprozentig sicher, wie lange das Kind bleibt – das sei die größte Herausforderung, wenn man zu dem aufgenommenen Kind eine liebevolle Beziehung aufgebaut hat. Rein rechtlich sind Pflegeeltern Dienstleister im Auftrag des Jugendamtes – doch gehören viel Toleranz, Liebe und eben auch die Bereitschaft – wieder loslassen zu müssen, dazu. „Hierfür muss man stark sein – darauf bereiten wir die Pflegeeltern vor, aber letztlich muss man es selbst erleben. Und – es ist auch eine sehr dankbare Aufgabe.“ Gesucht werden Eltern für Kinder – sowohl für die Kurzzeit-, als auch für die Dauerpflege sowie für die Bereitschaftspflege. (mes)

Kontakt: per Telefon unter 03338 3603138 oder per E-Mail an bibar@lobetal.de Kontakt