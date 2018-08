Premiere am Beckenrand

Viola Petersson

Eberswalde. Seit Jahren schon sucht das „baff“ Schwimmmeister. Erfolglos. Damit die Technischen Werke nicht baden gehen, schlagen sie einen neuen Weg ein. Erstmals bilden sie selbst Fachangestellte für Bäderbetriebe aus. Vor wenigen Tagen starteten zwei Azubis.

Man habe alles versucht, geworben, sogar bundesweit Stellen ausgeschrieben, sagt Horst Schae-fer, Geschäftsführer der Technischen Werke, die das Sportzentrum Westend und damit auch das Freizeitbad „baff“ betreiben. Allein: Es gab keine Bewerbungen. Der Markt sei einfach leer gefegt. Und: „Es wird zu wenig ausgebildet“, so Schaefers Erfahrung. Der Berufsstand sei kaum bekannt, dabei sei der „Fachangestellte für Bäderbetriebe“, so die offizielle Bezeichnung für den Schwimmmeister, ein „außerordentlich vielfältiger Beruf“. Um den Betrieb in Eberswalde in vollem Umfang aufrechtzuerhalten und die Dienste abzusichern, setze man bereits seit Längerem Rettungsschwimmer ein. Dank dieser personellen Kombination aus Fachangestellten und Rettungsschwimmern komme man über die Runden, könne die Engpässe überbrücken. Noch. Nachwuchs ist dringend nötig.

Weshalb sich die Technischen Werke entschlossen haben, selbst in die Ausbildung einzusteigen. Was logisch klingt, gestaltete sich in der Praxis allerdings auch als hürdenreich. „Dafür ist nämlich beispielsweise, neben einem Ausbilder vor Ort, eine Zulassung durch das Innenministerium nötig“, so Schaefer. Die liege jetzt vor, so dass die Technischen Werke zum 1. August die ersten beiden Azubis einstellen konnten: Erik Tetzlaff und Daniel Matjé.

Die Ausbildung erstrecke sich über drei Jahre, so Schae-fer. Tetzlaff und Matjé schaffen es vielleicht sogar schneller. Denn sie bringen als Rettungsschwimmer Vorkenntnisse und hohe sportliche Fähigkeiten mit. Die Ausbildung, so sagt Hans-Peter Simmen, dienstältester Schwimmmeister, sei sehr anspruchsvoll. 400 Meter Freistil müssen die Azubis in sieben Minuten bewältigen. Oder 30 Meter Tauchen in 24 Sekunden. „Dazu gehört schon richtig Training“, so Simmen, der 1976 bei der Stadt Eberswalde in der Badeanstalt als Schwimmmeister begonnen hat. Tausende Eberswalder Kinder haben vor der Wende bei ihm Schwimmen gelernt und Schwimmstufen abgelegt. In zweiwöchigen Lehrgängen in den Sommerferien. Egal, bei welchem Wetter, erinnert sich Simmen an Kurse mit Wassertemperaturen, die frösteln lassen. Die Badeanstalt war bekanntlich nicht beheizt.

Seither habe sich viel verändert, auch im Berufsbild, in der Arbeit. „Heute bist du ein Stück weit ebenso Animateur, Aquafitnesslehrer und natürlich Techniker“, erklärt Simmen, der das Ziel fast vor Augen hat. 2020 verabschiedet sich der 64-Jährige in den Ruhestand. Der Job sei in der Tat sehr vielseitig. Mit dem öffentlichen Bild, dem sich nach wie vor haltenden Klischee der entspannten Badeaufsicht, des Rettungsschwimmers aus Baywatch, habe er wenig zu tun. Nicht nur wegen der Arbeitszeiten. Schichtdienst, Arbeiten am Wochenende, an den Feiertagen, klar auch das gehört heute dazu.

Erik Tetzlaff (20) und Daniel Matjé (41) schreckt das nicht. „Meine Frau steht voll hinter mir, unterstützt mich“, versichert Matjé, der von Hause aus Rohrleitungsbauer ist, seit Dezember aber bereits als Rettungsschwimmer im „baff“ gearbeitet hat. Ebenso wie Erik Tetzlaff, unter anderem für die DLRG am Wukensee im Einsatz, macht er gewissermaßen das Hobby zum Beruf. „Ich wollte in der Region bleiben“, begründet der Eberswalder, der im Sommer das Abi-tur abgelegt hat, seine Wahl. Nach dem ersten Block Unterricht in Lutherstadt Wittenberg sagt der Angermünder Matjé: „Klar, für mich ist das schon eine Umstellung. Die Schulzeit liegt ja doch ein paar Tage zurück.“ Auch deshalb zollt Simmen seinen jungen Kollegen Anerkennung. Und hofft, dass sie bei der Stange bleibe. Im Interesse der „baff“-Besucher.

Ja, einige Male habe er im Laufe der vier Jahrzehnte schon Gästen das Leben gerettet. Im Schwimmbecken und in der Sauna. Sein Einsatz und der des gesamten Teams seien bislang stets rechtzeitig gekommen. Dafür halten sich Simmen, seine fünf Kollegen und die beiden Azubis fit. „Ich ziehe zumeist vor der Frühschicht meine Bahnen und trainiere“, sagt Simmen, einst aktiver Schwimmer.

