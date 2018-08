Lange tapfer gegengehalten

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Diesmal kam schon in der 1. Runde das Aus. Die Fußballerinnen des 1. FC Frankfurt, Halbfinalist der vorigen Saison, sind nach dem 1:3 gegen den FC Stahl Brandenburg aus dem Landespokal ausgeschieden. Leicht haben sie es dem Favoriten nicht gemacht.

Geschafft, aber mit einem Lächeln kamen die Fußballerinnen des 1. FC Frankfurt nach dem Abpfiff und trotz der Niederlage vom Großfeld, klatschten einem überhaupt nicht zerknirschten Trainer ab. „Unsere erste Befürchtung ist nicht eingetroffen: Dass Stahl uns schon zur Halbzeit unsere Grenzen aufzeigt. Wir sind überhaupt nicht untergegangen“, war Roland Pirke schon zur Hälfte der 90 Minuten ein Stein vom Herzen gefallen. Da hatten die aber klar überlegenen Brandenburgerinnen „nur“ mit 2:1 geführt.

Die Dritten der Landesliga 2017/18 zeigten die größere Übersicht, waren cleverer im Spielaufbau und passten sicher. Lange Laufwege schienen ihnen nichts auszumachen. Schon in der 7. Minute waren die Stahl-Spielerinnen in Führung gegangen. Sie hatten sich über die rechte Seite frei gespielt und Lisa Budde verwandelte sicher. Die Frankfurterinnen blieben im Spiel und hielten nach einem Handelfmeter 20 Minuten später den Anschluss. Routinierin Yvonne Röwert (46) verwandelte sicher zum 1:1.

Danach gelang es ihr und der Mannschaft immer wieder, die Laufwege der Gäste zu stören. „Das war entscheidend. Zurückgenommen hat sich Stahl wegen uns nicht“, betont Pirke. So ging es trotz des folgenden 2:1, nach einem direkten Freistoß wieder Budde, halbwegs beruhigt in die Pause. Allerdings schien der FCF etwas zu ruhig aus dieser zu kommen, denn der FC Stahl übernahm sofort die Regie und erarbeitete sich zwei Chancen in Folge. Die zweite mündete in das 3:1, als Budde über Rechtsaußen einen schönen Pass vor das Tor brachte, wo diesmal Marie Neumann zur Stelle war und sicher verwandelte.

Die Gastgeberinnen ließen sich nicht entmutigen. Auch wenn Forschheit und Kondition manchmal fehlten, um eigene Angriffe und Konter sicher bis vors gegnerische Tor zu bringen, so vereitelten sie doch weiterhin Zuspiele und Chancen der Gegnerinnen. Torhüterin Jasmin Treutel war auf der Hut, auch Candy Simon (65.) und Röwert (80.) retteten den Ball von der eigenen Torraumlinie. Carolin Müller (62.) zog die Kugel zu weit am Stahl-Tor vorbei und kurz vor Abpfiff fehlte Nadine Lippert die Schärfe zum Torerfolg.

„Wir müssen uns noch an die Räume gewöhnen und unsere Chancen auch nutzen. Aber die Frauen haben das Spiel angenommen“, bleibt Roland Pirke zuversichtlich. Am Sonntag, 10 Uhr, geht es gegen den SV Babelsberg erstmals in der Landesliga um Tore und Punkte.