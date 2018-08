Parade der illustren Zaungäste

Oliver Schwers

Zichow (MOZ) Wer in diesen Tagen durch Zichow fährt, erlebt illustre Zaungäste entlang der Hauptstraße. Da sacken betrunkene Monteure gerade von einer Bank, da zapft ein uriger Stiefelträger frisches Bier von alten Holzfässern, da schauen sogar Alpakas über den Zaun. Und vor einem Gehöft wird gar der frühere Lehmbau der alten Bauernhäuser an Originalbalken demonstriert.

Die Figuren sind aus Stroh, hin-­eingestopft in alte Kleidungsstücke. Die Ausstattungsstücke stammen aus Kellern, Scheunen und Dachböden. Und etliche Gerätschaften vom Hof zeigen historische Haushalts-, Handwerks- und Landwirtschaftstätigkeiten.

Hinter der Parade der Strohmänner verbirgt sich ein besonderer Schmuck zum ungewöhnlichen Jubiläum: Zichow feiert seinen 730. Geburtstag. Das Fest soll keine Neuauflage der großen runden Party von vor fünf Jahren sein, sondern daran anknüpfen. Schon damals überboten sich die Grundstückseigentümer mit der kreativen Gestaltung ihrer Vorgärten und Häuser.

Kreativität ist ohnehin das Stichwort. Hauptorganisator Kai Regolinski und das Organisationsteam haben dazu aufgerufen, pfiffige Gestaltungsideen in die Tat umzusetzen. Und zwar nicht nur vor der Haustür, sondern auch beim Festumzug. Wer möchte, kann am 1. September mitmachen. Im Umzug sollten Geschichtliches, historische Technik, Oldtimer, Landmaschinen, Erntekronen, Feuerwehren und Vereine präsent sein. „Und natürlich alles, was spannend und lustig ist“, so Regolinski.

Geburtstag, Sportfest und Erntefest – mit diesem Dreierschlag wollen die Zichower Besucher locken und das Dorfleben bereichern. Um 11 Uhr beginnt das Treiben mit einer Vorstellung der Ortsteil-Feuerwehren. Es folgt eine Oldtimerbesichtigung. Um 14 Uhr startet der Festumzug durchs Dorf, beginnend am Lindenweg. Gegen 15.30 Uhr folgen ein buntes Programm mit Kaffeetafel am Sportplatz sowie Fußball. Um 20 Uhr beginnt eine Tanzveranstaltung.