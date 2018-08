Ordnungshüter mit Ritterschlag

Marco Marschall

Friedrichswalde Der Motorradgottesdienst in Friedrichswalde ist bekannt. Am 8. September aber wird zum wiederholten Mal eine ganz spezielle Gruppe auf ihren Maschinen an der Kirche des Dorfes Station machen. Die Blue Knights (Blaue Ritter) sind erkennbar an ihren blauen Kutten und allesamt motorradfahrende Polizisten. Leiten wird den Gottesdienst Pfarrer Ralf Schwieger. Durch seinen überregional bekannten Gottesdienst für Biker wurden die Blue Knights auf Friedrichswalde aufmerksam.

Etwa 80 motorradfahrende Polizisten werden am übernächsten Wochenende in Friedrichswalde erwartet. Thomas Rommenhöller, Bürgermeister von Ringenwalde und Chorleiter, wird mit Songs auf der Gitarre für Musik sorgen. „Wir machen jetzt keine große Werbung. Aber wer sich aus der Umgebung dafür interessiert, kann kommen“, sagt Ralf Schwieger.

Doch wer sind die Blue Knights? „Die Idee stammt aus den USA und ist irgendwann weltweit rübergeschwappt“, erklärt Sven Hoffmann, Secretary der Blue Knights in Brandenburg. Bei den Frauen und Männern auf den Motorrädern handelt es sich tatsächlich um Polizisten, die allerdings mit ihren Privatmaschinen fahren und beruflich nicht zwangsläufig auf dem Motorrad sitzen. Hoffmann zum Beispiel ist im Job eher auf dem Boot zuhause. Er arbeitet für die Wasserschutzpolizei in Oranienburg.

Mitglieder im Verein brauchen ein Motorrad, den Führerschein und müssen Festnahmerecht haben – so die Regelung. Auf Verbrecherjagd gehen die Polizisten auf Motorrädern in ihrer Freizeit nicht. Tatsächlich aber sind die Blue Knights einst als gesetzestreues Pendant zu kriminellen Rockerclubs entstanden. „Wir sind auf der Straße die Guten“, sagt Hoffmann.

Wie bei Motorradclubs üblich, sind die einzelnen Regionalgruppen in Chapter unterteilt. 40 davon gibt es in ganz Deutschland. Chapter 27 sind die Biker aus Brandenburg, die derzeit 16 Mitglieder zählen. Dass die Blue Knights die Guten und gemeinnützig sind, untermauern sie mit der Patenschaft für den Taubblinden- und Hörbehindertenbereich des Oberlinenhauses in Potsdam.

Beim Gottesdienst in Friedrichswalde, ein Teil des Festwochenendes zum 15. Geburtstag des Chapters, werden auch Fahrer aus anderen Teilen Deutschlands erwartet. „Aus Berlin, Hamburg, Köln und dem Allgäu“, bringt Sven Hoffmann einige Beispiele. Nur der Ritterschlag mit dem Schwert, zur Aufnahme neuer Mitglieder, wird bei der Veranstaltung diesmal nicht zu sehen sein. Kürzlich gab es keine Neuaufnahmen in die Reihen der Blauen Ritter aus Branden-burg. (mm)