Für den Neuanfang war Golzes Rücktritt notwendig

Potsdam (MOZ) Der Rücktritt von Diana Golze als Gesundheitsministerin war erwartet worden. Es geht im Unterschied zu früheren Rücktritten nicht um persönliche Verfehlungen, nicht um die Verquickung von Privatem und Dienstlichem. Es ist die Übernahme der politischen Verantwortung dafür, dass der Handel mit gestohlenen Medikamenten durch eine brandenburgische Firma mehr als ein Jahr lang nicht unterbunden wurde, obwohl es ausreichende Hinweise auf kriminelle Machenschaften gab.

Der Bericht einer Expertenkommission, den Golze in Auftrag gegeben hatte, deckt zudem auf, dass es schwerwiegende Mängel im Ministerium und in den nachgeordneten Behörden gab. Einfachste Regeln der Verwaltung wurden nicht eingehalten. Vor allem wurde die Medikamentenüberwachung personell und fachlich nicht ausreichend ausgestattet. Auch das hat ein Minister zu verantworten, selbst wenn sich der Missstand über Jahre hinweg aufbaut und in die Zeit reicht, die vor dem Amtsantritt lag.

So gesehen ist der Zungenschlag einiger Linker, Golze sei gejagt worden, um eine Ministerin dieser Partei zu Fall zu bringen, unangebracht. Diana Golze ist kein Opfer irgendwelcher Intrigen. Sie hat ein Amt übernommen und die politische Konsequenz gezogen, als dieses Schaden zu nehmen drohte. Der Rücktritt ist notwendig, da man ihr den Neuanfang in einem Haus, in dem Mitarbeiter über Anwälte mit der Hausleitung kommunizieren, nicht zutrauen konnte.

Der notwendige Neuanfang, mit dem das Vertrauen in die Arzneimittelüberwachung wieder hergestellt werden muss, wird weit darüber hinausgehen, die Posten an der Spitze des Hauses und des Landesgesundheitsamtes neu zu besetzen. Die zuständige Behörde muss mit mehr und gut ausgebildeten Fachkräften völlig neu aufgebaut werden.

Aber das eigentliche Problem geht weit über Brandenburg hinaus. Das System der Reimporte von Medikamenten, das einst eingeführt wurde, um Kosten zu sparen, verspricht bei entsprechender krimineller Energie exorbitante Gewinne. Die Täter zurück zu drängen ist auch für ein gut besetztes Landesamt eine schwer lösbare Aufgabe. Hier muss nach bundes- und europaweiten Lösungen gesucht werden.