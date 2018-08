Abbruch und Aufmaß am Schloss

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Sanierung des Jagdschlosses schreitet langsam voran. Am Dienstag waren Mitarbeiter der Firma Metallbau Krüger mit Abbrucharbeiten beschäftigt. Seit vergangenem Jahr rücken die Männer immer mal wieder an, um Putz zu entfernen. Aufgrund der Prüfungen des Denkmalschutzes könne die Arbeit nur Stück für Stück erfolgen, sagt Geschäftsführer Michael Krüger. Unterdessen sei die Zimmerer-Firma, die Teile des Dachstuhls des 300 Jahre alten Gebäudes erneuern soll, damit beschäftigt, ein Aufmaß zu erstellen, um Balken nachproduzieren zu können, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Das Schloss gehört der Stadt. 7,4 Millionen Euro fließen in Sanierung, Umbau und Außenanlagen – 90 Prozent sind Fördermittel.(mw)