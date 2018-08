Die Pfälzer Kolonisten kommen

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Beim Tag des offenen Denkmals wird am 9. September erneut das Kolonistenfest begangen. Auf dem Hof des Erkneraner Heimatvereins beginnen um 11 Uhr die Feierlichkeiten mit dem historischen Spiel.

Inhalt wird die Werbung und Ansiedlung der ersten drei Kolonisten aus der Pfalz durch Friedrich II. sein. Mit ihren historischen Gewändern nehmen die Laiendarsteller die versammelten Gäste mit in frühere Jahrhunderte – genauer: Ins 18. Jahrhundert.

Ab 12.30 Uhr tritt die Kindertanz- und Chorgruppe der Löcknitz-Grundschule auf. Nach Schauspiel- und Musik folgt um 13 Uhr der literarische Teil: In der Scheune hält der Heimatforscher Frank Retzlaff einen Vortrag zum Thema „130 Jahre Gesundheitswesen in Erkner“. Bereits 1885 begann der erste Arzt, Dr. Georg Lazar, in Erkner zu wirken begann. Dieser Mann eröffnete wohl schon damals seine Praxis; wo, ist unklar.

So etwas wie medizinische Kenntnisse hatten vor der Ansiedlung eines Arztes vor allem Hebammen, deren Wirken in der Region seit spätestens den 1850er-Jahren dokumentiert ist. Die erste Apotheke wurde vor genau 125 Jahren in Erkner eröffnet. Heute, wo Erkner ähnlich viele Einwohner hat wie Mitte der 1980er Jahre, praktizieren mehr als 30 Mediziner in Erkner,

An kulinarischen Genüssen bietet das Kolonistenfest auch einige Höhepunkte: Das Café „Biberpelz“ sorgt für Kuchen und Kaffee, das Catering „de Lück’s“ für warme Speisen. Ebenfalls gibt es frische Butter vom Fass und geräucherten Fisch von „Klein Wall“. Wer es lieber süß mag, kann sich von regionalen Imkern ein Glas Honig kaufen. Musikalisch geht es um 14 Uhr mit dem Frauenchor Erkner weiter.

Die ganze Festzeit über sind Marktstände mit altem Handwerk aufgebaut, wo bleibende Erinnerungsstücke erworben werden können. Für Kinder steht ein Kinderbastelzelt bereit, wo sich kreativ ausgelebt werden kann. Zudem gibt es eine Spielwiese. Wer sich wie die Kolonisten fortbewegen möchte, kann dies mit Hilfe von „Tierinerhof-Erkner“ tun. Der Reitstall bietet für die Kleinen Ponyreiten an. Wer es etwas komfortabler haben will, der wählt die Kutschfahrt. Außerdem wird es einen Streichelzoo geben.

Geschichtlich geht es um 15.30 Uhr mit Musik und Tanz am Hofe des „Alten Fritz“ weiter. Das kleine barocke Konzert wird mit Geige, Cello und Menuett-Tänzen aufgeführt.

Das Kolonistenfest endet um 16 Uhr mit einem historischen Gesamtbild aller Mitwirkenden – sozusagen als Familienfoto für alle Laiendarsteller. Denn ohne sie würden die Feierlichkeiten nicht laufen. (jhh)