Erster Bauabschnitt festgelegt

Julia Lehmann

Britz (MOZ) Britz’ Schulstandort soll eine Neugestaltung erfahren. Inzwischen wird die Planung der einzelnen Arbeitsschritte immer feiner. Da am heikelsten, soll die Hol- und Bringsituation der elterlichen Autos zuerst angegangen werden.Die Amtsverwaltung wird nun Fördergelder für den ersten Abschnitt beantragen.

Bevor morgens in Britz die Schule losgeht, ist vor dem Schulgelände der Max-Kienitz-Grundschule ein kleiner Auflauf zu verzeichnen. Fahrzeuge der Eltern, Schüler, die mit Fahrrädern kommen und der Schulbus – sie alle kommen sich vor dem Eingangsbereich etwas in die Quere.

Bei der Umgestaltung der Schule zu einem Schulcamps soll deshalb als Allererstes diese Situation entschärft werden. Die Britzer Gemeindevertreter legten am Montagabend eine Reihenfolge fest, in der der Schulcampus umgestaltet werden soll. Eine entspannte Hol- und Bringsituation zu schaffen, steht bei den Abgeordneten an vorderster Stelle. Auch in Absprache mit den Lehrern. „Wir fangen außen an, weil wir den Bau dann vorantreiben können, ohne den Schulbetrieb zu stören“, begründete Bürgermeister André Guse die Vorgehensweise.

Der zeitliche Ablauf sieht darüber hinaus folgende Reihenfolge vor: der Aus-, Um- beziehungsweise Neubau des Seitenflügels, den Aus- und Umbau des Hauptgebäudes, die Sanierung der Sporthalle, die Neugestaltung der Außensportanlagen und die Sanierung beziehungsweise Neugestaltung des Pausenhofs.

An die Amtsverwaltung ergeht somit der Arbeitsauftrag, Fördermittel zu akquirieren. Gemäß des Haushaltsplans 2018 stehen der Gemeinde noch 34 000 Eigenmittel zur Verfügung. Für die Erstellung des Nutzungskonzepts durch das Planungsbüro Angelis & Partner stellte die Gemeinde für 2017 und 2018 80 000 Euro bereit. Mitte dieses Jahres wurde allerdings eine Zuwendung des Landkreises Barnim aus dem Investitionsprogramm für ländliche Räume in Höhe von mehr als 400 000 Euro bewilligt. Diese Gelder kann die Gemeinde dafür nutzen, größere Fördersummen zu beantragen, hatte André Guse einst im Schulausschuss erklärt.

Die Umgestaltung des Schulstandortes zum Schulcampus sieht vor, dass Haupt- und Nebengebäude sowie Außenanlagen als Gesamtes betrachtet werden. In diesem Jahr existiert der Standort seit 55 Jahren. Und soll nun endlich eine Auffrischung erfahren, ohne die bestehende Bausubstanz zu verändern. Eine erste Planung des beauftragten Büros beinhaltete eine neue Raumaufteilung. Diese betrifft sowohl Klassen- und Fachräume, als auch Toiletten, Mensa und andere Elemente. Konkrete Maßnahmen werden aber erst nach und nach festgelegt und durch die Gemeinde als Trägerin beschlossen. Mit dem Beschluss vom Montag ist das Baumamt nun dazu angehalten, eine Feinplanung, zunächst für die Hol- und Bringsituation, in Auftrag zu geben. In einem ersten Vorschlag hatte das Architekturbüro unter anderem einen Kreisverkehr vorgeschlagen.

Karin Bieber, bisher stellvertretende Schulleiterin, gab während der Gemeindevertretersitzung bekannt, dass sie seit August kommissarisch das Amt der Schulleitung übernommen hat. Direktorin Sabine Siedler ist in den Ruhestand gegangen. Für Fragen und Anregungen in schulischen Dingen stehe sie gern bereit, so Karin Bieber. Sie erklärte, dass sie sich um die Position der Schulleitung beworben habe.