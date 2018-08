Kleine Kirchen und ein Schloss

MOZ

Storkow (MOZ) Viel Wasser, alte Kirchen, ein Schloss und eine Düne sehen die Teilnehmer der Tour de MOZ am Sonntag. Von Storkow führt die etwa 25 Kilometer lange Ausfahrt über Umwege nach Bad Saarow.

Unter der majestätischen Friedenseiche auf dem Storkower Marktplatz ist Treffpunkt, bevor es um 10.15 Uhr losgeht. Sowohl die genaue Beschreibung der Örtlichkeit als auch die etwas ungewöhnliche Uhrzeit sind keineswegs Zufall. Denn eingebettet ist die Tour de MOZ mit Start in Storkow wie in jedem Jahr in das große Rad-Scharmützel. Zu dieser Großveranstaltung werden wieder tausende Teilnehmer erwartet. Auf dem weitläufigen Storkower Marktplatz dürfte es von Menschen wimmeln, er ist einer der Startpunkte des Rad-Scharmützels. Um 10 Uhr geht es los, und kurz danach setzt sich dann auch der Tross der Tour de MOZ in Bewegung.

Die erste Attraktion am Wegesrand gibt es nach wenigen Metern – die Storkower Burg, die 1978 abbrannte. Zur 800-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 2009 wurde sie wieder aufgebaut. Heute beherbergt sie unter anderem die Tourist-Info, die Stadtbibliothek und das Besucherzentrum des Naturparks Dahme-Heideseen. Wechselnde Ausstellungen werden gezeigt, regelmäßig finden Konzerte statt – im Sommer auf dem Hof, im Winter im großen Saal.

Weiter geht es durch den Stadtteil Karlslust, vorbei am Badestrand am Storkower See. Dann passieren die Radler die Europaschule, die noch einen anderen Namen trug, als dort im Jahr 1956 Schüler einer Abiturklasse gegen die Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn protestierten. Auch überregional einer breiteren Masse bekannt wurde diese Geschichte in diesem Jahr durch die Verfilmung des Geschehens unter dem Titel „Das schweigende Klassenzimmer“, die erstmals bei der Berlinale gezeigt wurde. Das Gebäude, in dem die Schüler damals unterrichtet wurden, steht noch.

Weiter geht es in den etwas außerhalb gelegenen Stadtteil Hubertushöhe, bekannt vor allem durch sein Schloss, das bis vor einigen Jahren ein Fünf-Sterne-Hotel beherbergte. Aktuell ist dort die Errichtung eines Kunst- und Literaturparkes geplant. Nach diesem Anblick geht es zunächst zurück in die weitläufige Storkower Kernstadt, vorbei an DDR-Neubauten im Stadtteil Küchensee und vorbei an der Kurmark-Kaserne, Standort eines Informationstechnik-Bataillons der Bundeswehr.

Nun wird die Bundesstraße 246 gekreuzt, und weiter geht die Fahrt über den idyllischen Schaplower Weg. Dort gibt es eine Pause an einem stählernen Aussichtsturm, von dem aus sich ein hervorragender Blick über die Stadt und über die Salzwiesen in der Umgebung bietet. In Groß Schauen umrunden die Radler auf dem Dorfplatz die Fachwerkkirche – laut Tourführer Lutz Werner eine der ältesten dieser Art in Ostbrandenburg. Weiter geht es zur Fischerei Köllnitz, auf deren Gelände es ein Restaurant, ein Fischereimuseum, eine Ausstellung der Heinz Sielmann Stiftung und eine kleine Galerie gibt.

Entlang der Bundesstraße geht es zurück nach Storkow, vorbei am Bahnhof und weiter durch die Stadt. Es geht vorbei an der Binnendüne Waltersberge, in deren Sand unter anderem der Ameisenlöwe heimisch ist. Nun wird Storkow endgültig verlassen. In Reichenwalde fällt die Dorfkirche in den Blick, die bei flüchtigem Hinsehen intakt aussieht, im Innern jedoch stark sanierungsbedürftig ist. Auf dem Weg nach Bad Saarow bietet sich eine wunderbare Aussicht in die Rauener Berge, ehe es bergab ins „Zielgebiet“ geht, wie Tourleiter Lutz Werner formuliert.

Ende der Tour in Bad Saarow ist in der Seestraße, zwischen dem Hafen, wo die Dampfer der Scharmützelsee-Schifffahrt zu ihren zweistündigen Rundfahrten ablegen, und dem Vier-Sterne-Superior-Hotel Esplanade. Auf eigene Faust können die Tour-de-MOZ-Teilnehmer nun den Kurort erkunden. Jede Menge Menschen werden dort auf jeden Fall unterwegs sein, ebenfalls mit dem Fahrrad. Denn auch Bad Saarow ist einer der zentralen Punkte beim Rad-Scharmützel.