Land erteilt Auflagen für Rathaussanierung

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Die Rathaussanierung wird zwischen 25 und 30 Millionen Euro kosten. Das Land wird sich daran beteiligen. Diese Zusage, informierte OB René Wilke (Linke) am Montagabend im Hauptausschusss, liegt vor. Er rechnet jedoch nicht mehr in diesem Jahr mit einem Baubeginn.

Wilke verwies auf die Abhängigkeit der Rathaussanierung von der Genehmigung der nächsten Haushalte durch das Land, so die Auflagen. „Wenn einer der nächsten drei Haushalte durch das Land nicht genehmigt wird, haben wir ein immenses Problem beim Weiterbau“, sagte er. Dem Land sei bei der Frankfurter Haushaltspolitik besonders die Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes wichtig.

Der OB will die Haushaltsplanung 2019/20 in der Stadtvertreterversammlung am 18. Oktober einbringen. Wilke geht davon aus, dass die Stadtvertreter den Doppelhaushalt dann in zwei Runden diskutieren werden. Er selbst wolle in diesem Prozess jedes Amt dazu anhören. Die Beschlussfassung des Doppelhaushaltes könnte dann voraussichtlich in der Stadtverordnetenversammlung im Februar 2019 erfolgen. Der Chef des Hauptausschusses Ulrich Junghanns (CDU) forderte eine zügige Haushaltsdebatte. „Da im Mai 2019 eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt wird, sollten wir unseren Nachfolgern einen beschlossenen Haushalt hinterlassen“, betonte er.(hk)