Schilfgürtel hat sich gut entwickelt

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Vor gut 15 Jahren hat sich die Gemeinde Grünheide auf die Fahnen geschrieben, sich mehr um den Schilfgürtel am Werlsee zu kümmern. Bei einer Kontrollfahrt am Dienstagmorgen hat sich gezeigt: Der Einsatz hat sich gelohnt und sollte fortgeführt werden.

Behutsam lenkt Norfred Heidenreich vom Wasser- und Landschaftspflegeverband „Untere Spree“ (WLV) das Motorboot in Höhe des Spielplatzes an der Löcknitzstraße in Fangschleuse an Land. Mit ihm an Bord ist WLV-Planungsingenieur Jörg Berlin. Die Zwei lassen Eberhard Rüdiger, berufener Bürger im Ausschuss für Natur- und Umweltschutz und Fangschleuser Urgestein, sowie Nico Bauermeister, Ordnungsamtsleiter von Grünheide, zusteigen. Vor dem Quartett liegt eine Kontrollfahrt zum Zustand des Schilfbandes rund um den Werlsee.

Ende der 1990er-Jahre hatte sich die Gemeinde auf Anregung von Rüdiger des Bewuchses angenommen. Der grüne Streifen, der ohnehin nur noch stellenweise existierte, war weiter auf dem Rückzug. „Er ist aber notwendig als Laichplatz für Fische und als Ort für die Gelege verschiedener Vogelarten“, erklärt Rüdiger. Sowohl bei der Gemeinde als auch bei der Umweltbehörde vom Kreis fand seine Idee vom Projekt „Uferbiotopschutz“ Gehör und wurde bis etwa 2003 umgesetzt.

Jörg Berlin breitet eine Karte aus, die auf einem Luftbild vom See basiert. Zu erkennen ist, dass aktuell vielleicht 15 Prozent des rund drei Kilometer langen Ufers mit Schilf bewachsen sind. Das Vorkommen ist veränderlich, da die Vegetation nichts Statisches ist. „Wachsen die Erlen zu hoch, nehmen sie dem Schilf die Sonne“, erklärt Bauermeister. Erle und Schilf stehen in Konkurrenz, wem die äußeren Bedingungen mehr dienen, der obsiegt. „Das lässt sich natürlich steuern“, sagt der Amtsleiter.

Die Männer nehmen die Uferzonen in Augenschein. An den Stellen mit Schilf fordern Schilder die Bootsführer auf, einen Abstand von mindestens 20 Metern einzuhalten. Einige Tafeln sind vom Wetter verblichen. „Die müssen erneuert werden.“ Bauermeister und Berlin notieren die Standorte. Manche Hinweistafeln stehen zudem schräg. „Da ist mal jemand dagegen gefahren, oder das Eis hat gedrückt“, vermutet Rüdiger. Auch das will der WLV versuchen zu richten.

In Höhe der Festwiese wird ein größeres Problem sichtbar. Palisaden waren einst mit Querbrettern versehen, die weggebrochen sind. Auch Einfahrtsperren erfüllen nicht mehr ihre Funktion. Hier muss nachgebessert werden. In Nachbarschaft zum Nordstrand macht sich bei den Männern Zufriedenheit breit. Auf etwa 230 Metern Länge wurde vor 15 Jahren Schilf gepflanzt und durch Palisaden geschützt. Der Gürtel gedeiht prächtig. Nur die erste Erlenreihe direkt dahinter hat eine störende Höhe. „Wir könnten überlegen, sie zu kappen“, sagt der Amtsleiter und notiert sich das Stichwort.

Insgesamt 10 000 Euro stehen für die Erhaltungsmaßnahmen im 2018er-Haushalt. „Damit sollten wir fürs erste hinkommen“, hofft Bauermeister.