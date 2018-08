Mann am Klavier träumt von der Oderphilharmonie

Heinz Kannenberg

.Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Name ist schon da: Oderphilharmonie. Und immer häufiger wird Christian Seibert die Frage gestellt: „Was macht denn Ihre Oderphilharmonie?“ Der Frankfurter Konzertpianist ist der Ideen-Vater eines grenzüberschreitenden Konzertsaales. Beim 23. MOZ-Talk mit Musik am 19. September im Kleist Forum wird er erzählen, wie seine Vision von einer Philharmonie am Fluss entstand.

Christian Seibert stellt sich die Oderphilharmonie vor mit beispielsweise viel Glas, einem schönen Konzertraum, einem Ausstellungsraum, einem Restaurant... Alles solle von beiden Uferseiten aus erreichbar und damit auch ein Symbol europäischen Zusammenhaltes sein. Als Alleinstellungsmerkmal könne er sich die Oderphilharmonie als weltweit digital vernetzten Konzertraum vorstellen, aus dem rund um die Uhr Konzerte übertragen werden.

Ein europäischer Förderverein für dieses deutsch-polnische Projekt befindet sich derzeit in Gründung. Unterstützer und Förderer gibt es auch schon. Der ehemalige Chefdirigent des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder) Howard Griffiths wird dem Förderverein angehören. „Besonders freue ich mich, dass gerade auch junge Leute von einer Philharmonie über der Oder begeistert sind“, betont Christian Seibert, der in diesem Jahr das 2. Klavierfestival PianOdra in Frankfurt organisierte.

Zu den prominenten Unterstützern des Projekts Oderphilharmonie gehört der ehemalige Regierende Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg Ole von Beust. Er wird ebenfalls beim MOZ-Talk dabei sein. Ole von Beust wird im Gespräch mit den Moderatoren Lilo Wanders und Claudia Seiring erzählen, wie alles vor anderthalb Jahrzehnten mit der Elbphilharmonie begann; ursprünglich nicht einmal als Konzerthaus geplant und was sich daraus entwickelte: ein Projekt, das vor allem von der Wirtschaft und dem Tourismus angetrieben wurde.

Weitere Gäste beim MOZ-Talk mit Musik sind unter anderem der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maiziére und die legendäre Ost-Rockband Stern-Combo Meißen.(hk)

