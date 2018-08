Salami braucht Handwerk

Bettina Winkler

Heinersdorf (MOZ) Frisch hergestellte Salami – aufgereiht auf einer Stange – schiebt Geselle Ronny Fedtke in den Räucherofen. Die Rohwurst muss bis zu zwei Tage bei rund 18 Grad reifen, bevor sie weiter verarbeitet wird. „Beim Reifeprozess wird der Wurst Flüssigkeit entzogen, bevor sie in den kalten Buchenrauch kommt“, erläutert Ronny Fedtke. Salami ist ein Naturprodukt, das viel Zeit benötigt, bis es auf den Tisch kommt. „Zur Herstellung braucht man Hand, Herz und Liebe“, sagt dann auch Fleischermeister Lutz Lehmann (50), der sein Handwerk in den 1980er-Jahren in der Fürstenwalder Fleischerei Henkel lernte und dort Fleisch nach traditionellen DDR-Rezepten verarbeitete.

Seit 2003 ist Lehmann selbstständig, hat in der ehemaligen Notschlachtung des VEG Heinersdorf seinen überschaubaren Schlachthof mit EU-Zulassung und Bio-Zertifizierung als Familienbetrieb, in dem er Hausschlachtung für Privatleute und Betriebe übernimmt, aufgebaut.

900 Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde aus der Region wurden im vergangenen Jahr dort geschlachtet und verarbeitet. „Bei uns gibt es noch traditionelles Handwerk. Die Tiere haben so wenig Stress wie möglich, das spiegelt sich auch in der Qualität der Produkte wieder“ sagt Fleischermeister Lutz Lehmann. Der Sieversdorfer Tierarzt Michael Bredow begutachtet als beauftragter Veterinär der Kreisverwaltung die geschlachteten Tiere, bevor sie weiter verarbeitet werden. „Biobetriebe wie Marienhöhe, Jahnsfelde und Wulkower Hof haben für ihre Produkte individuelle Rezepte, deren Zutaten geheim sind“, erzählt die mitarbeitende Ehefrau Bettina. Die Lehmann’sche Wurst – im Hofladen und in diversen kleineren Geschäften auf dem Land vermarktet – wird mit einer hauseigenen Gewürzmischung hergestellt. „Darauf sind wir stolz und unsere Produkte schmecken ganz anders als Wurst aus dem Supermarkt“, sagt Bettina Lehmann.

Zurzeit haben die Mitarbeiter mit den Vorbereitungen für das alljährliche Schlachtefest am Sonntag, ab 10 Uhr, jede Menge zusätzliche Arbeit. Erwartet werden um die tausend Besucher aus der Region. Dafür müssen traditionelle und deftige Speisen wie Wellfleisch, Wiener, Grützwurst, Eisbein, Wurstsuppe und hunderte Schaschliks (Fleischspieße mit Speck, Zwiebeln, Leber und Gurken) vorbereitet werden. Zudem werden Ochse, Schwein und Truthahn am Spieß zubereitet. Um 13 Uhr demonstriert der Chef für Interessierte eine Schauschlachtung ohne Tötungsvorgang. „Ich möchte die Arbeit vorstellen und für den Fleischerberuf, der Nachwuchs dringend benötigt, werben.“ Für Unterhaltung sorgen zudem eine Tanzgruppe und Trommler. (bw)