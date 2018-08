Brüder gehen getrennte Wege

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die Zweibrüder Kunst und Kultur GmbH, Betreiberin von Schloss Hubertushöhe in Storkow, wird künftig nur noch von einem der beiden bisherigen Gesellschafter geführt. Wie Harald Opolka am Dienstag in einer Presseerklärung mitteilte, scheidet er aus der Gesellschaft aus. Das Unternehmen werde aber weiter bestehen.

Sein Zwillingsbruder Rainer Opolka bestätigte dies. Zudem teilte er mit, er mache als alleiniger Gesellschafter weiter. Die GmbH übernehme den 50-prozentigen Anteil seines Bruders an dem Unternehmen. Vollzogen werde der Wechsel bei den Eigentumsverhältnissen zum Jahresende, eine entsprechende schriftliche Vereinbarung gebe es bereits.

Zu den Hintergründen gingen die Aussagen auseinander. Harald Opolka schrieb von „grundlegenden Meinungsverschiedenheiten über die Aufgaben, Ziele und Tätigkeiten der GmbH“. Rainer Opolka hingegen sprach von persönlichen Gründen, die zum Ausscheiden seines Bruders führten. Harald Opolka kündigte zudem an, auch die Region zu verlassen.

Auf die Pläne für den Kunst- und Literaturpark soll der Ausstieg indes keine Auswirkungen haben, wie Rainer Opolka versicherte. Er werde das Vorhaben alleine umsetzen, die nötigen finanziellen Mittel seien vorhanden. Außerdem sei er mittlerweile guter Dinge, dass die notwendigen Genehmigungen für das Vorhaben eintreffen. Derzeit läuft ein erneutes Beteiligungsverfahren für den Bebauungsplan. „Ich gehe davon aus, dass dieser bis Jahresende rechtsgültig wird“, sagte Rainer Opolka. Dann wolle er zügig mit ersten Baumaßnahmen wie dem Umbau des Bootshauses zu einem Restaurant auf dem Wasser beginnen. Außerdem geplant sind unter anderem ein 38 Meter hoher Aussichtsturm und eine Kunsthalle. Die Investitionskosten veranschlagt er auf zunächst zehn bis zwölf Millionen Euro, er rechnet mit einer Bauzeit von drei Jahren.