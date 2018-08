Stolpersteine werden verlegt

Janet Neiser

Wiesenau (MOZ) Wiesenau bekommt Stolpersteine. Zum Gedenken an die Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland von 1933 bis 1945 werden am Freitag in Wiesenau zwei Gedenksteine verlegt. Dies wird am ehemaligen Wohnort der Opfer in der Hauptstraße 88 stattfinden, teilte die Amtsverwaltung mit. Die Öffentlichkeit ist eingeladen. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das Anfang der 1990er-Jahre begann und europaweit umgesetzt wird. Die quadratischen Gedenktafeln aus Messing sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die verfolgt, ermordet, deportiert oder vertrieben wurden. 60 000 Stolpersteine wurden in Europa bereits verlegt.(ja)