Ab 60 Minuten Verspätung sind Erstattungen drin

Martin Stralau

Berlin (MOZ) Wer regelmäßig mit der S- oder Regionalbahn nach Berlin pendelt, kennt das Problem der häufigen Verspätungen. Und weil die Fahrkarten viel Geld kosten, steht genauso regelmäßig die Frage im Raum, ob und unter welchen Umständen man den Fahrpreis erstattet bekommt.

Im Bereich des Regionalverkehrs und der S-Bahn erfolgen Erstattungen auf der Grundlage des VBB-Tarifs, also des Tarifs der im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg vertretenen Verkehrsunternehmen. Darin sind bestimmte Fahrgastrechte geregelt, die auf EU-Verordnungen aus den Jahren 2007 und 2009 basieren. Diese Fahrgastrechte treten nur dann in Kraft, wenn die Störungsursache im Bereich der Eisenbahnbeförderung, also S-Bahn und Regionalbahn, liegt. Busse und U-Bahnen zum Beispiel sind laut Paragraf 14 des VBB-Tarifs davon ausgenommen. Außerdem besteht kein Erstattungsanspruch, wenn ein Verschulden des Fahrgastes vorliegt, „betriebsfremde Umstände“ wie Sturmschäden zu Verspätungen geführt haben oder das Verhalten eines Dritten dafür verantwortlich war. „Als Beispiel kann hier ein Autofahrer genannt werden, der am Bahnübergang trotz Aufforderung, zu halten, weiterfährt und damit einen Unfall verursacht“, sagt Matthias Arndt, Leiter Kundendialog der S-Bahn Berlin GmbH. Bei Verschulden der Bahn (technischer Schaden) gebe es einen Erstattungsanspruch.

Im VBB-Tarif sind einige Möglichkeiten der Erstattung vorgesehen. So können sich Fahrgäste beispielsweise den Preis des Einzelfahrausweises erstatten lassen, wenn die Verspätung des gewählten Zuges am Zielort um mehr als 60 Minuten absehbar ist. Der Fahrgast kann in diesem Fall von seiner Reise zurücktreten. Interessant für Pendler dürften vor allem die Regelungen sein, die auf Zeit-, also Monats- und Jahreskarten, zutreffen. Hier gilt, dass ab einer Verspätung von mindestens 60 Minuten pauschal eine Entschädigung von 1,50 Euro erstattet wird. „Pauschal deshalb, weil nicht konkret ermittelbar ist, welchen Wert die einzelne Fahrt hat“, sagt Matthias Arndt. Da Entschädigungsbeiträge von weniger als 4 Euro nicht ausgezahlt werden, muss der Fahrgast mindestens dreimal 60 Minuten Verspätung nachweisen. Außerdem weist Matthias Arndt darauf hin, dass insgesamt maximal 25 Prozent des tatsächlich gezahlten Fahrpreises, also des Preises der Monats- oder Jahreskarte, erstattet werden.

Wer wegen einer Störung im Bereich der S-Bahn eine Erstattung geltend machen will, findet auf der Seite https://sbahn.berlin/ ein entsprechendes Formular. „Er kann sie aber auch formlos beantragen“, sagt Arndt. Wichtig sei, dass der Kunde konkret vermerke, wie seine Fahrt ursprünglich geplant war und wie sie durch die Verspätung tatsächlich abgelaufen ist. „Bei jeder Erstattungsforderung, die an uns herangetragen wird, können wir aufgrund unserer technischen Möglichkeiten genau überprüfen, wie die Verkehrslage war, welche Züge Verspätung hatten oder ausgefallen sind – und das auch über längere Zeiträume.“ Denn der Fahrgast habe bis ein Jahr nach Ablauf der Geltungsdauer des Fahrausweises Zeit, die Erstattung zu beantragen. Wichtig sei, dass die Kopie beziehungsweise nach Ablauf das Original der Fahrkarte mit beigelegt werde. Die Überprüfung erfolge innerhalb eines Monats.

Wenn diese Zeit überschritten wird oder ein Kunde mit der Entscheidung der Bahn unzufrieden ist, kann er sich an die Schlichtungsstelle öffentlicher Personennahverkehr in Berlin wenden; Kontakt: Tel. 030 6449933-0 oder per E-Mail: kontakt@soep-online.de.(mst)